فوز ليفربول على ليستر سيتي وتألق محمد صلاح

قاد المصري محمد صلاح فريق ليفربول الإنجليزي، لتحقيق فوز كبير على حساب مواطنه ليستر سيتي الهابط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بنتيجة 4-0 في المباراة الودية التي جرت مساء اليوم على الملعب الوطني في سنغافورة، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.



وافتتح داروين نونيز، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، أهداف المباراة في الدقيقة 30، وتألق صلاح بتقديمه تمريرتين حاسمتين في الهدفين الثاني والثالث اللذين سجلهما بوبي كلارك في الدقيقة 35 والبرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة 38، وفي الشوط الثاني، أنهى الريدز رباعيته عن طريق الإسكتلندي بن دوك في الدقيقة 64 من عمر المباراة.



وسيواصل ليفربول معسكره في سنغافورة؛ حيث سيواجه اختبارََا صعبًا حينما يلاقي نظيره بايرن ميونخ -بطل الدوري الألماني- الأربعاء المقبل، على نفس الملعب. وكان المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للريدز، قد استدعى قائمة مكونة من 27 لاعبًا لخوض المعسكر الآسيوي، تضمنت العديد من اللاعبين الشباب بالإضافة إلى الصفقات الجديدة.



وضمت قائمة ليفربول كلًا من: "أليسون، غوميز، فان ديك، كوناتي، دياز، سوبوسلاي، نونيز، ماك أليستر، صلاح، أدريان، غونز، جاكبو، إليوت، جوتا، تسيميكاس، روبرتسون، ماتيب، كلارك، سكانلون، دواك، ماكونيل، كيلهير، ألكسندر أرنولد، كوماس، كوانساه، مروزك، فراوندورف".



ويفتتح ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024 بمواجهة مستضيفه تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج"، في 13 أغسطس/ آب المقبل.





المصدر / فلسطين اونلاين