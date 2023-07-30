فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هنية يدعو إلى تبنّي خطة وطنية فاعلة لمواجهة حكومة الاحتلال

مباراة النصر والزمالك.. بين السعي للتعويض والتعزيز

"نادي الأسير": قرار إلغاء "الإفراج المبكر" عدوان المستمر ضد الأسرى

اعتداءات من جيش الاحتلال والمستوطنين بمناطق متفرقة بالضفة والقدس

عواصف عاتية وفيضانات.. 9 قتلى بروسيا والصين ترفع التحذير لأعلى مستوى

فوز ليفربول على ليستر سيتي وتألق محمد صلاح

"أونروا" تقرر تعليق جميع خدماتها وعملياتها في "عين الحلوة"

رئيس الوزراء اللبناني: توقيت الاشتباكات في "عين الحلوة" مشبوه

إخطارات بالهدم ووقف البناء وتجريف أراضٍ في نابلس وسلفيت

لويس سواريز يتوصل إلى اتفاق مع غريميو لفسخ عقده

فوز ليفربول على ليستر سيتي وتألق محمد صلاح

30 يوليو 2023 . الساعة 18:13 بتوقيت القدس
...
فوز ليفربول على ليستر سيتي وتألق محمد صلاح

قاد المصري محمد صلاح فريق ليفربول الإنجليزي، لتحقيق فوز كبير على حساب مواطنه ليستر سيتي الهابط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بنتيجة 4-0 في المباراة الودية التي جرت مساء اليوم على الملعب الوطني في سنغافورة، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وافتتح داروين نونيز، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، أهداف المباراة في الدقيقة 30، وتألق صلاح بتقديمه تمريرتين حاسمتين في الهدفين الثاني والثالث اللذين سجلهما بوبي كلارك في الدقيقة 35 والبرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة 38، وفي الشوط الثاني، أنهى الريدز رباعيته عن طريق الإسكتلندي بن دوك في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وسيواصل ليفربول معسكره في سنغافورة؛ حيث سيواجه اختبارََا صعبًا حينما يلاقي نظيره بايرن ميونخ -بطل الدوري الألماني- الأربعاء المقبل، على نفس الملعب. وكان المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للريدز، قد استدعى قائمة مكونة من 27 لاعبًا لخوض المعسكر الآسيوي، تضمنت العديد من اللاعبين الشباب بالإضافة إلى الصفقات الجديدة.

وضمت قائمة ليفربول كلًا من: "أليسون، غوميز، فان ديك، كوناتي، دياز، سوبوسلاي، نونيز، ماك أليستر، صلاح، أدريان، غونز، جاكبو، إليوت، جوتا، تسيميكاس، روبرتسون، ماتيب، كلارك، سكانلون، دواك، ماكونيل، كيلهير، ألكسندر أرنولد، كوماس، كوانساه، مروزك، فراوندورف".

ويفتتح ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024 بمواجهة مستضيفه تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج"، في 13 أغسطس/ آب المقبل.

 

المصدر / فلسطين اونلاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#ليستر سيتي #ليفربول #محمد صلاح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر