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"أونروا" تقرر تعليق جميع خدماتها وعملياتها في "عين الحلوة"

30 يوليو 2023 . الساعة 18:14 بتوقيت القدس
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قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تعليق جميع خدماتها وعملياتها في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا، جنوبي لبنان، يوم غد الإثنين.

وأضافت "أونروا"، في بيان أصدرته اليوم الأحد، تعرض مدرستين تابعتين لها تستوعبان حوالي 2000 طالب لأضرار،

وأكدت الوكالة، "ضرورة الوقف الفوري لهذه الاشتباكات حماية للمدنيين، داعية جميع الأطراف المعنية إلى احترام حرمة مباني الأمم المتحدة".

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وكانت مصادر أمنية لبنانية، قد أكدت، اليوم الأحد، سقوط 6 قتلى وإصابة 35 آخرون، خلال اشتباكات مستمرة بين مسلحين في المخيم.

وأكدت المصادر أن من بين القتلى قائد "الأمن الوطني" الفلسطيني (تابع لحركة فتح) بمنطقة صيدا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#لبنان #مخيم عين الحلوة

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