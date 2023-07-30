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بالصور غزة.. "الآثار" تعثر على 5 قبور جديدة بالمقبرة الرومانية

30 يوليو 2023 . الساعة 16:09 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، عن عثورها على 5 قبور جديدة في الجهة الشمالية من المقبرة الرومانية شمالي قطاع غزة أثناء التنقيب في المكان.

وأكد د. أحمد أبو ريدة مدير الآثار والتراث الثقافي بالوزارة، أن العدد الإجمالي للقبور المكتشفة في المقبرة 130 قبراً كان أبرزها التابوتان الرصاصيان اللذان أعلنت الوزارة عن اكتشافهما في وقت سابق.

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وأضاف أبو ريدة بأن القبور المكتشفة تتوزع على أربعة أنواع من القبور في المساحة الإجمالية للمقبرة الرومانية التي تبلغ مساحتها 4000 متر مربع ويعود تاريخها إلى 2000 عام مضت.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تولي المواقع الأثرية أهمية كبيرة وتبذل جهدها للحفاظ على المقتنيات الأثرية المختلفة فيها لا سيما التي يتم اكتشافها حديثاً، في سعي منها للحفاظ على الجذور التاريخية للحقب المختلفة التي سكنت غزة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #المقبرة الرومانية

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