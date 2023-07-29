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وفد حماس برئاسة هنيَّة يصل إلى مصر للمشاركة بلقاء الأمناء العامين

29 يوليو 2023 . الساعة 15:10 بتوقيت القدس
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قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، وصل، اليوم السبت، إلى جمهورية مصر العربية على رأس وفد من قيادة الحركة؛ للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وأوضحت الحركة، في تصريح وصل وصل نسخة عنه، أن الوفد بالإضافة لرئيس المكتب السياسي يضم نائبه الشيخ صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي د. موسى أبو مرزوق، ود. خليل الحية، وحسام بدران، وروحي مشتهى.

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وأشارت إلى أن الوفد سيشارك باجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي سيعقد غدًا الأحد في مدينة العلمين، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على أرضنا وشعبنا ومقدَّساتنا، وخصوصًا الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الحركة أنها تسعى في هذا اللقاء إلى توحيد الموقف الفلسطيني والتوافق على خطة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #مصر #إسماعيل هنية #لقاء الأمناء العامين

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