1 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 1 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1774 اكتشاف عنصر الأكسجين.

اكتشاف عنصر الأكسجين. 1876 كولورادو تصبح الولاية الثامنة والثلاثين من ولايات الولايات المتحدة.

كولورادو تصبح الولاية الثامنة والثلاثين من ولايات الولايات المتحدة. 1914 ألمانيا تعلن الحرب على روسيا في الحرب العالمية الأولى.

ألمانيا تعلن الحرب على روسيا في الحرب العالمية الأولى. 1933 أول رحلة لشركة طيران وطنية مصرية بين مدينتي القاهرة والإسكندرية.

أول رحلة لشركة طيران وطنية مصرية بين مدينتي القاهرة والإسكندرية. 1967 الكيان العبري يحتل شرقي مدينة القدس المحتلة.

الكيان العبري يحتل شرقي مدينة القدس المحتلة. 1970 ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية يعلن من بيروت عزمه على تحرير فلسطين بالكفاح المسلح.

ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية يعلن من بيروت عزمه على تحرير فلسطين بالكفاح المسلح. 1993 دهس مجاهد قسامي عددًا من المستوطنين على طريق من رام الله_ نابلس وقتل اثنين منهم.

دهس مجاهد قسامي عددًا من المستوطنين على طريق من رام الله_ نابلس وقتل اثنين منهم. 1994 تمكن مجاهدو القسام من قتل الصهيوني "مرون سوفل" قرب مغتصبة "كيسوفيم" في قطاع غزة.

تمكن مجاهدو القسام من قتل الصهيوني "مرون سوفل" قرب مغتصبة "كيسوفيم" في قطاع غزة. 2005 الأمير عبد الله بن عبد العزيز يصبح ملكًا للمملكة العربية السعودية بعد وفاة الملك فهد بن عبد العزيز.

الأمير عبد الله بن عبد العزيز يصبح ملكًا للمملكة العربية السعودية بعد وفاة الملك فهد بن عبد العزيز. 2006 مقتل وإصابة 35 جنديًا إسرائيليًا وتدمير عدد من الآلات العسكرية لجيش الاحتلال خلال اشتباكات في أطراق قرية عيتا الشعب في الجنوب اللبناني بين مقاتلي حزب الله ووحدات خاصة بجيش الاحتلال.

مقتل وإصابة 35 جنديًا إسرائيليًا وتدمير عدد من الآلات العسكرية لجيش الاحتلال خلال اشتباكات في أطراق قرية عيتا الشعب في الجنوب اللبناني بين مقاتلي حزب الله ووحدات خاصة بجيش الاحتلال. 2013 منح إدوارد سنودن لجوءًا سياسيًا مؤقتًا لمدة عام في روسيا.

منح إدوارد سنودن لجوءًا سياسيًا مؤقتًا لمدة عام في روسيا. 2014 جيش الاحتلال يخرق التهدئة برعاية الأمم المتحدة ويرتكب مجزرة في رفح راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بعد حديثه عن اختفاء الضابط "هدار جولدن" تحت غطاء تفجير نفذه مقاوم من القسام على مقربة من الجنود شرقي رفح.

جيش الاحتلال يخرق التهدئة برعاية الأمم المتحدة ويرتكب مجزرة في رفح راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بعد حديثه عن اختفاء الضابط "هدار جولدن" تحت غطاء تفجير نفذه مقاوم من القسام على مقربة من الجنود شرقي رفح. 2018 منح ميدالية فيلدز في الرياضيات لعام 2018 لكل من كوجر بيركار وأليسيو فيجالي وبيتر شولز وأكشاي فينكاتيش.

المصدر / فلسطين أون لاين