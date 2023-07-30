30 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 30 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1971 مركبة الفضاء أبولو 15 تهبط على سطح القمر.

مركبة الفضاء أبولو 15 تهبط على سطح القمر. 1980 " الكنيست"(برلمان الاحتلال) يصدر قانونًا يعد القدس عاصمة الكيان العبري الأبدية.

الكنيست"(برلمان الاحتلال) يصدر قانونًا يعد القدس عاصمة الكيان العبري الأبدية. 1992 طعن المجاهد القسامي صلاح قراعين من بلدة سلوان قضاء القدس اثنين من جنود الاحتلال قرب باب المغاربة في القدس، ما أسفر عن مصرعهما قبل أن يستشهد برصاص جندي صهيوني ثالث.

طعن المجاهد القسامي صلاح قراعين من بلدة سلوان قضاء القدس اثنين من جنود الاحتلال قرب باب المغاربة في القدس، ما أسفر عن مصرعهما قبل أن يستشهد برصاص جندي صهيوني ثالث. 1997 فجر القساميان معاوية جرارعة وتوفيق ياسين من بلدة عصيرة الشمالية نفسيها داخل سوق "محنية يهودا" في القدس، ما أسفر عن مقتل 17 صهيونيًا.

فجر القساميان معاوية جرارعة وتوفيق ياسين من بلدة عصيرة الشمالية نفسيها داخل سوق "محنية يهودا" في القدس، ما أسفر عن مقتل 17 صهيونيًا. 2002 عملية استشهادية في أحد المطاعم بمدينة القدس، نفذها محسن عطا من كتائب شهداء الأقصى ما أدى إلى مقتل إسرائيليين وإصابة 9 بجروح مختلفة.

عملية استشهادية في أحد المطاعم بمدينة القدس، نفذها محسن عطا من كتائب شهداء الأقصى ما أدى إلى مقتل إسرائيليين وإصابة 9 بجروح مختلفة. 2006 طيران جيش الاحتلال يرتكب مجزرة في بلدة قانا اللبنانية، راح ضحيتها 55 طفلاً وامرأة وذلك في الحرب العدوانية المتواصلة على لبنان.

طيران جيش الاحتلال يرتكب مجزرة في بلدة قانا اللبنانية، راح ضحيتها 55 طفلاً وامرأة وذلك في الحرب العدوانية المتواصلة على لبنان. 2008 المحكمة الدستورية في تركيا تصدر قرارًا برفض حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم والمتهم بمعاداة العلمانية وذلك بسبب عدم اكتمال نصاب الحظر.

المحكمة الدستورية في تركيا تصدر قرارًا برفض حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم والمتهم بمعاداة العلمانية وذلك بسبب عدم اكتمال نصاب الحظر. 2014 ارتقاء نحو 129 شهيدًا ووقوع مئات الإصابات في عدة مجازر إسرائيلية بقطاع غزة منها قصف مدرسة لـ"أونروا" في جباليا وسوق الشجاعية.

ارتقاء نحو 129 شهيدًا ووقوع مئات الإصابات في عدة مجازر إسرائيلية بقطاع غزة منها قصف مدرسة لـ"أونروا" في جباليا وسوق الشجاعية. 2014 استدرج مجاهدو القسام وحدة صهيونية إلى مبنى مفخخ بـ12 عبوة برميلية في منطقة الفراحين شرق خان يونس وفجرت المبنى وقد اعترف العو بوقوع 20 من جنوده بين قتيل وجريح.

استدرج مجاهدو القسام وحدة صهيونية إلى مبنى مفخخ بـ12 عبوة برميلية في منطقة الفراحين شرق خان يونس وفجرت المبنى وقد اعترف العو بوقوع 20 من جنوده بين قتيل وجريح. 2019 مجلس الوزراء السعودي يُقرّ تعديلات قانونيَّة قلصت بشكل كبير نظام الولاية على المرأة، حيث سمح لها باستخراج جواز سفر والسفر ما إن تبلغ سن 21 عامًا دون الحاجة لإذن من ولي للأمر.

مجلس الوزراء السعودي يُقرّ تعديلات قانونيَّة قلصت بشكل كبير نظام الولاية على المرأة، حيث سمح لها باستخراج جواز سفر والسفر ما إن تبلغ سن 21 عامًا دون الحاجة لإذن من ولي للأمر. 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 17 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 667 ألف حالة وفاة وحوالي تسعة ملايين و964 ألف حالة تماثلت للشفاء.

المصدر / فلسطين أون لاين