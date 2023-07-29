29 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 29 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1870 وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامها، وبمقتضاه قامت دار الكتب، وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكري.

وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامها، وبمقتضاه قامت دار الكتب، وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكري. 1899 توقيع إعلان لاهي القاضي بحظر استعمال الغازات السامة في الحروب.

توقيع إعلان لاهي القاضي بحظر استعمال الغازات السامة في الحروب. 1937 تتويج الملك فاروق ملكًا على عرش مصر رسميًا.

تتويج الملك فاروق ملكًا على عرش مصر رسميًا. 1957 تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 1958 إنشاء وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

إنشاء وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا). 1981 ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يتزوج من ديانا سبينسر في حفل زواج مهيب.

ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يتزوج من ديانا سبينسر في حفل زواج مهيب. 1994 صحيفة النهار المقدسية تحتجب عن الصدور بسبب منعها من التوزيع في الضفة الغربية وغزة بقرار من السلطة الفلسطينية حديثة النشأة.

صحيفة النهار المقدسية تحتجب عن الصدور بسبب منعها من التوزيع في الضفة الغربية وغزة بقرار من السلطة الفلسطينية حديثة النشأة. 2004 الاحتلال يغتال عمرو أبو ستة قاد ومؤسس كتائب أحمد أبو الريش في مدينة خان يونس، ويقتل زاهر الأشقر قائد سرايا القدس في طولكرم بعد اشتباك دام 15 ساعة.

الاحتلال يغتال عمرو أبو ستة قاد ومؤسس كتائب أحمد أبو الريش في مدينة خان يونس، ويقتل زاهر الأشقر قائد سرايا القدس في طولكرم بعد اشتباك دام 15 ساعة. 2014 حصية الشهداء تبلع في اليوم 23 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 1229 شهيدًا وعدد الجرحى يبلغ 7 آلاف جريح وتدمير مئات المنازل والوحدات السكنية.

حصية الشهداء تبلع في اليوم 23 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 1229 شهيدًا وعدد الجرحى يبلغ 7 آلاف جريح وتدمير مئات المنازل والوحدات السكنية. 2014 مجزرة عائلة الأسطل بخان يونس وراح ضحيتها 10 شهداء من أبناء العائلة.

مجزرة عائلة الأسطل بخان يونس وراح ضحيتها 10 شهداء من أبناء العائلة. 2014 القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف يوجه خطابًا للشعب الفلسطيني وللمقاتلين في الميدان، يؤكد فيه أن موازين المعركة باتت مختلفة وأن قوات العدو باتت صيدًا لبنادق وكمائن المجاهدين في معركة العصف المأكول.

القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف يوجه خطابًا للشعب الفلسطيني وللمقاتلين في الميدان، يؤكد فيه أن موازين المعركة باتت مختلفة وأن قوات العدو باتت صيدًا لبنادق وكمائن المجاهدين في معركة العصف المأكول. 2015 - إصدار نظام مايكروسوفت التشغيلي ويندوز 10.

- إصدار نظام مايكروسوفت التشغيلي ويندوز 10. 2018 الإفراج عن الطفلة الفلسطينية عهد التميمي من السجون الإسرائيلية، بعد 8 شهور من اعتقالها بتهمة "إعاقة عمل جندي إسرائيلي، وإهانته".

المصدر / فلسطين أون لاين