"فلسطين" تبحث التعاون المشترك مع ممثلي البلديات في قطاع غزة

غزة/ رامي رمانة:

بحثت صحيفة "فلسطين" أمس، مع ممثلي دوائر العلاقات العامة والإعلام في الهيئات المحلية في قطاع غزة سبل تعزيز التعاون الإعلامي المشترك، وتحقيق التغطية الصحفية الشاملة للأنشطة وفعاليات تلك الهيئات.

واستعرض المشاركون في لقاء نظمته الصحيفة، سبل تطوير العلاقات بين الصحيفة والبلديات، واتُّفق على تعزير التواصل والاتصال بين الجانبين بهدف إبراز دورها في خدمة فئات المجتمع كافة.

وأكد المدير العام لصحيفة فلسطين رامي خريس، أن البلديات تعد العماد الأساسي لتنمية المجتمع وتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.

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وشدد خريس على أن اللقاء يهدف إلى بناء جسور التواصل بين الصحيفة والبلديات لتحقيق الشفافية ونقل الأخبار والمعلومات بدقة وموضوعية، مؤكدًا أن الصحيفة تدرك أهمية دور الإعلام في نقل صوت الجماهير وتسليط الضوء على قضاياهم.

وأوضح أن الصحيفة أولت قضايا البلديات اهتمامًا كبيرًا منذ انطلاقتها عام 2007، وأن صفحاتها ومنصاتها الرقمية ما زالت تزخر بالكثير من الأخبار والتقارير التي تتناول دور البلديات وأنشطتها.

من جانبها أكدت مديرة التحرير سمر شاهين، أن صحيفة فلسطين تبذل جهدها لتغطية شاملة لجميع الأنشطة والمبادرات المهمة التي تقوم بها الهيئات المحلية والجمعيات والهيئات الخيرية في قطاع غزة.

وقالت شاهين: "إن صحيفة فلسطين ستبقى عنوانًا للكل الفلسطيني، وستبقى لسان حال المواطن والبلدية وكل الفئات الفقيرة والمعدومة والمهمشة وستواصل نقل الأحداث بصورة مهنية وإبراز الرأي والرأي الأخر".

وأضافت أن الصحيفة مستعدة للتعاون مع البلديات في مجال تطوير المهارات الإعلامية.

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من جانبه، أكد سالم أبو زايد، ممثل بلدية الزوايدة وسط قطاع غزة، أهمية وجود شراكة حقيقية بين الصحيفة والبلديات كافة، وذلك لتعزيز أنشطتها وفعالياتها.

بدوره أشاد أدهم قديح، من بلدية خزاعة جنوب القطاع، بدور صحيفة "فلسطين" في تغطية جميع أنشطة البلديات وشموليتها للأخبار داعيًا إلى مزيد من التشبيك والتعاون بين الجانبين.

وأوضح لؤي أبو سلوت، من بلدية بني سهيلا، أهمية متابعة أخبار البلديات والتركيز على القضايا المحلية، وإفراد الصحيفة مساحة مناسبة للتركيز على الأنشطة والفعاليات خاصة المتعلقة بالبنية التحتية.

من ناحيته، اقترح محمد أبو يوسف، من بلدية عبسان الكبيرة جنوب القطاع، تعزيز دور صحيفة "فلسطين" في مجال التطوير الإعلامي بالبلديات.

واقترح حسين أبو عودة، من بلدية غزة، إصدار ملحق صحفي للهيئات المحلية يعمل على توثيق وتعزيز التواصل بين الصحيفة والبلديات، وتخصيص صفحة بدورية محددة لنشر أخبار أنشطة البلديات.