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"فلسطين" تنظّم ورشة عمل حول "صحافة الذكاء الاصطناعي"

24 يوليو 2023 . الساعة 12:51 بتوقيت القدس
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ورشة عمل حول "صحافة الذكاء الاصطناعي"
غزة/ محمد أبو شحمة:

نظَّمت صحيفة "فلسطين" ورشة حول "صحافة الذكاء الاصطناعي" وتوظيفه في خدمة الصحفيين، بمشاركة عدد من موظفي الصحيفة.

وحاضر في الورشة التي نظَّمتها الصحيفة أمس، بمقرها بمدينة غزة، مهندس الشبكات في قسم الحاسوب بالصحيفة إسماعيل الدحدوح، ومدرب صحافة الذكاء الاصطناعي الصحفي سائد رضوان.

وقال المدير العام لصحيفة "فلسطين" رامي خريس: إن الورشة تهدف إلى زيادة المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي والتطورات المتلاحقة في هذا المجال، وتوظيفه لخدمة الصحفيين.

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ومن جانبه، قدَّم الدحدوح مفهومًا حول الذكاء الاصطناعي، وطريقة تقديمه للمعلومات للمستخدمين.

وكما قدَّم رضوان أمثلة على مواقع تقدُّم خدمة الذكاء الاصطناعي للصحفيين، في مجال الكتابة الصحفية، والصورة والفيديو.

والذكاء الاصطناعي هو مصطلح شامل يصف النظم والأجهزة والبرامج الحاسوبية التي تستخدم تقنيات وخوارزميات محدَّدة لتحليل البيانات واتخاذ القرارات وتنفيذ المهام باستقلال وذاتيًا.

ويتضمن الذكاء الاصطناعي تقنيات مثل التعلّم الآلي والتعرّف إلى الصوت والصورة وتحليل النصوص والذكاء العام والخوارزميات المتخصصة في المجالات المختلفة.

ويشمل الذكاء الاصطناعي في الإعلام عدَّة مجالات، منها الصحافة والتحرير الإعلامي والإنتاج والتوزيع والتسويق وغيرها.

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