المتفوقة "نور المغني" تلامس حلمها بدراسة الصحافة بزيارة صحيفة "فلسطين"

غزة/ يحيى اليعقوبي:

"اخترت الصحافة عن شغفٍ وحب ارتبطت به منذ طفولتي لأتميز فيه" بهذا أجابت الطالبة نور أسامة المغني المتفوقة بالثانوية العامة "التوجيهي" والحاصلة على معدل 98.9% فرع ريادة الأعمال أحد الصحفيين الذين ارتسمت على ملامحه علامات الاستغراب حينما سألها عن طموحها في أحد احتفالات تكريم المتفوقين، واختارت تخصص "الصحافة".

منذ طفولتها تعلقت الطالبة المغني بتخصص الصحافة وهو تخصص درسته أمها التي اشغلتها الحياة وأعباء التربية عن العمل به لتحمل الابنة المتفوقة حلم أمها وتمضي نحو ملامسة حلمها وكانت أولى خطواتها بعد تسجيلها بالجامعة الإسلامية تخصص صحافة لغة إنجليزية "فرعي الصحافة والإعلام" زيارة صحيفة "فلسطين" التي استضافتها تقديرًا لتمسكها بحلمها، وللتعبير عن الفخر فيها.

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وهنأ المدير العام للصحيفة رامي خريس الطالبة المغني بتفوقها ومثابرتها، وأثنى على تمسكها بحلمها باختيار تخصص "الصحافة" رغم أن التخصص يعاني من البطالة، مؤكدًا، أن صاحب المهارات والإبداع يستطيع فرض نفسه واثبات جدارته، وكسب المهارات فضلا عن التدريب والتطوير الذي تفتح الصحيفة أبوابها للطالبة فيه.

وتجولت الطالبة بين أقسام الصحيفة، وأطلعت على سير العمل في دائرة الإعلام الرقمي والإلكتروني، وزارت أقسام: غرفة الأخبار والأسرة والمجتمع وهيئة التحرير، وأطلعت على تفاصيل عملية الإنتاج اليومية في الصحيفة، واستمعت لنصائح الزملاء الصحفيين في الجريدة.

ولم يكن حبها وشغفها بـ "الصحافة" مجرد طوح، تقول: "منذ طفولتي، كنت أجلس أمام الراديو، وفي الصف السابع التحقت بمخيم تعليمي نظمته وزارة التربية والتعليم عن الصحافة، واقتنيت من وقتها كاميرا تصوير، وفي الصف الحادي عشر حصلت على دورة تعليق صوتي، وفي الفصل الثاني لـ "التوجيهي" حصلت على دورة تقديم تلفزيوني".

وأضافت بنبرة فخر: "أرى نفسي إعلامية طموحة، أميل للصحافة المسموعة، وأطمح لتقديم البرامج".

ورغم أن المغني درست في التوجيهي "ريادة أعمال" إلا أنها اختارت الدراسة الجامعية بعيدًا عن الريادة، وتوضح سبب الاختيار "أحب الانضمام لأي شيء جديد، ففي الصحافة دخلت تخصصًا جديدًا، كما أن دراسة الريادة أضاف لي الكثير على الصعيد الشخصي في حال فكرت في عمل مشروع خاص، بالتالي سيساعدني في تطوير أفكاري ومشاريعي الصحفية مستقبلاً".

وأثنت المغني على دور صحيفة فلسطين في مواكبة والأحداث والتطورات، ووصفته بـ "دور رائع"، وعبرت عن سعادتها بنشر موقع الصحيفة صور لها بعد دقائق قليلة من انتهاء حفل التكريم، كدليل على متابعة الجريدة للأحداث المحلية الذي يتسم بالشمولية أولاً بأولاً.

وقدمت إدارة الصحيفة درعًا تذكاريًا للمغني في ختام استضافتها، تقديرًا من الصحيفة لطموحها وتشجيعًا لها على استمرار التميز والتفوق والنجاح.



