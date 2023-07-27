مقتل مواطن وإصابة آخر بشجار في مخيم بلاطة

قتل مواطن وأصيب آخر، الليلة، بعيار ناري إثر شجار في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة في رام الله العقيد لؤي ارزيقات، إن مواطن (42 عامًا) قتل، وأصيب آخر بعيار ناري، بشجار نشب في مخيم بلاطة، وتحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية للمخيم لفرض الأمن والنظام فيه.

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وتشهد مدن ومحافظات الضفة الغربية حالة من الفوضى والفلتان وعدم الاستقرار على المستوي الأمني نتيجة تصاعد وتنامي عمليات السطو والعربدة بصورة لم تكن معهودة من قبل قياسًا بعدد تلك العمليات وتنوعها سابقًا، حالات إطلاق النار على الأشخاص والمنازل ارتفعت بوتيرة كبيرة في الأشهر الأخيرة.

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المصدر / فلسطين أون لاين