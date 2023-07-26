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تعليق رئيس بايرن ميونخ على مفاوضات النصر مع ماني

26 يوليو 2023 . الساعة 19:07 بتوقيت القدس
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تعليق رئيس بايرن ميونخ على مفاوضات النصر مع ماني

أكد رئيس نادي بايرن ميونخ، هيربرت هاينر، أن النصر السعودي ما يزال في مفاوضاته الأولية للتعاقد مع النجم الدولي السنغالي، ساديو ماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي تصريحات أوردها خبير الانتقالات الشهير، الإيطالي فابريتسيو رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قال هاينر: "لقد تم إبلاغ بايرن عن طريق وكيل ماني بوجود محادثات مع النصر، هذا أسلوب جيد. لكن على حد علمي، هذه هي المحادثات الأولى.. علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث".

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن ماني سيتجه للعب في دوري روشن السعودي، وأشارت إلى أنه أصبح على أعتاب الذهاب للنصر لمدة 3 سنوات، مقابل حصوله على راتب سنوي يصل إلى 25 مليون يورو.

وأكدت مصادر متنوعة في الأيام الماضية أن النجم السنغالي كان يريد الاستمرار في صفوف بايرن ميونخ؛ لكن ضغوط النادي البافاري أجبرت اللاعب على التفكير في العرض السعودي.

يُذكر أن النجم البالغ من العمر (31 عامًا) انتقل إلى عملاق الدوري الألماني قادمًا من ليفربول الإنجليزي العام الماضي، لكن موسمه الأول مع بايرن ميونخ لم يكن بالصورة المأمولة؛ إذ اكتفى بهز الشباك 12 مرة فقط خلال 38 مباراة عبر كل المسابقات.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#بايرن ميونخ #النصر السعودي #ماني

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