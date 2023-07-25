القدس.. الاحتلال يهدم منشآت سكنية وزراعية بالعيسوية

هدمت جرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منشآت سكنية وزراعية وبركسات في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

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وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال منطقة روابي العيسوية وحاصرتها ومنعت السكان من دخولها، حيث وفرت الحراسة والحماية للجرافات وطواقم سلطات الاحتلال التي شنت عملية إخلاء وهدم لمنازل ومنشآت وبركسات في المكان.

وفي السياق؛ قامت الجرافات باقتلاع أشجار زيتون تعود ملكيتها إلى عائلة أبو موسى السعيدي وأهالي من عشيرة السعيدي من الزعيم قرب العيسوية، وكذلك أعمال تجريف لمسطحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين