مُطاردان للاحتلال يواصلان إضرابهما عن الطعام في سجون السلطة

جنين-غزة/ أدهم الشريف:

يواصل مطاردان لجيش الاحتلال الإسرائيلي إضرابهما عن الطعام في سجون أجهزة أمن السلطة التي تعتقلهما منذ مطلع الشهر الجاري.

وأفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة" بأن المعتقلَين السياسيين المضربين هما مراد ملايشة ومحمد براهمة، من سكان بلدة جبع بجنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، واللذان اعتقلهما جهاز الأمن الوطني في 3 يوليو/ تموز الحالي قبل تسليمهما لجهاز الأمن الوقائي ونقلهما إلى "مسلخ سجن أريحا"، حيث مقر اللجنة الأمنية التابعة للسلطة.

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وأوضح الحقوقي ظافر صعايدة من مجموعة "محامون من أجل العدالة" لصحيفة "فلسطين" أمس، أن المعتقل ملايشة (34 عامًا) مضرب عن الطعام منذ 9 أيام، ومضى على إعلان براهمة إضرابه 3 أيام.

وأكد صعايدة أن ملايشة وبراهمة حصلا على قرار بالإفراج من سجون السلطة صادر عن محكمة الصلح يوم 19 يوليو، لكن جهاز الأمن الوقائي يرفض تنفيذ حكم المحكمة.

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وبين أن ملايشة مصر على مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام حتى إطلاق سراحه، وهو ما يتطلب استجابة أمن السلطة لقرار المحكمة.

وتكرر هذا المشهد مع عدد كبير من المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية؛ إذ ينتزع محاموهم قرارات بالإفراج عنهم وترفض أجهزة أمن السلطة تنفيذها.

وبين صعايدة أن أمن السلطة سمح له بزيارة المعتقليْن السياسيين يوم 9 يوليو، وبعدها لم يسمح له بزيارتهم مجددًا.