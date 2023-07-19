الضفة.. أكثر من 50 معتقلًا سياسيًّا في سجون السلطة

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اعتقال أكثر من 50 مواطناً في سجونها على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية.

وتغيب سجون السلطة 6 من طلبة الجامعات في الضفة، إلى جانب عدد من الأسرى المحررين والمقاومين المطاردين للاحتلال.

وتواصل أجهزة السلطة في الخليل اعتقال الطالب ومنسق الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل عمر زهور لليوم الثالث على التوالي، والطالب هيثم زهور لليوم العاشر على التوالي.

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وتعتقل أجهزة السلطة 4 من طلاب جامعة النجاح وهم، الطالب في كلية الزراعة والطب البيطري أحمد عتيق منذ 4 أيام، والطالب في كلية الزراعة والطب البيطري صلاح عصفور منذ 3 أيام، والطالب في كلية الدراسات العليا عكرمة الكيلاني منذ 3 أيام، والطالب في كلية الهندسة صالح بشارة منذ 3 أيام.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، لا تزال أجهزة السلطة في رام الله تواصل اعتقال المطارد مصعب اشتية لليوم الـ304 على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة في جنين عدداً من كوادر الجهاد الإسلامي وهم: علاء حنايشة، عيد محمد حمامرة، مؤمن عدنان فشافشة، وعماد محمد خليلية، وجميل جعار، لليوم الـ4 على التوالي.

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ولليوم الـ11 على التوالي، تعتقل أجهزة السلطة في جنين الشاب محمد ملايشة من بلدة جبع، وهو ابن عم المطارد المعتقل مراد ملايشة.

واحتجاجًا على اعتقاله يواصل المعلم أدهم الشملاوي إضرابه عن الطعام في سجن أريحا منذ لحظة اعتقاله لليوم الـ10 على التوالي.

ومن بين المعتقلين أيضاً المواطن جلال الحلبوني، ومحمد وليد زيادة من لليوم السابع على التوالي، والمحرَّر والمعتقل السياسي السابق محمد كوني لليوم الرابع على التوالي، والحاج عمر محمود عصيدة والد زوجة الشـهيد مازن فقـها لليوم الـ10 على التوالي، والأسير المحرَّر صهيب مأمون شرباتي لليوم الـ30 على التوالي، والأسير المحرر محمد سالم حريبات، ومحمد سدر لليوم الـ3 على التوالي، والمواطن أرقم أحمرو لليوم الـ3 على التوالي، والمحرر والمعتقل السياسي السابق محمد كوني لليوم الـ4 على التوالي.

والشاب طارق جابر لليوم الـ4 على التوالي، والمواطن خالد العرعراوي من بلدة جبع، لليوم الـ5 على التوالي، والمحرر أسد الله وجيه قط من بلدة مادما لليوم الـ5 على التوالي، ومحمد وليد زيادة من بلدة مادما لليوم الـ7 على التوالي، والشاب أحمد جرادات من بلدة سعير لليوم الـ8 على التوالي.

وكذلك يعتقل وقائي السلطة في قلقيلية الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق عكرمة زماري لليوم الـ9 على التوالي، والشاب أحمد دويكات لليوم الـ10 على التوالي، والأسير المحرر محمد علاونة من بلدة جبع لليوم الـ14 على التوالي.

ولا تزال أجهزة السلطة في نابلس تعتقل المطارد خليل زكريا لليوم الـ14 على التوالي، بينما تعتقل مخابرات السلطة في طولكرم المحرر يوسف خريوش لليوم الـ15 على التوالي، والشاب جميل نصار من بلدة علار لليوم الـ15 على التوالي.

ويواصل وقائي السلطة في نابلس اعتقال الأسير المحرر والمختطف السابق أحمد حمادنة، والمختطف السابق أحمد عودة ياسين لليوم الـ15 على التوالي.

وتعتقل مخابرات السلطة في الخليل، الأسير المحرر صهيب مأمون شرباتي لليوم الـ30 على التوالي، رغم قرار الإفراج عنه، والشاب أحمد معلا لليوم الـ103 على التوالي، وقد أعلن إضرابه عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله وعدم تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عنه قبل شهرين.

ومنذ 112 يومًا على التوالي تعتقل أجهزة السلطة في رام الله الحاج منذر رحيب.

المصدر / فلسطين أون لاين