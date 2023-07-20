قرار قضائي بالإفراج عن المطاردين مراد ملايشة ومحمد براهمة

أصدرت محكمة الصلح في رام الله قرارا بالإفراج عن المطاردين مراد ملايشة ومحمد براهمة المعتقلين لدى أجهزة السلطة منذ أسبوعين.

وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، في بيان اليوم الخميس، إن محكمة الصلح في رام الله أصدرت قرارًا بالإفراج عن المعتقلين لدى أجهزة السلطة مراد ملايشة ومحمد براهمة.

وأضافت: "إن النيابة العامة تقدمت بطلب لتمديد توقيف المذكورين مدة 15 يوم اضافية، الا ان المحكمة رفضت الطلب المذكور".

وأكملت: "في تمام الساعة 2:40 بعد الظهر، أي قبل انتهاء الدوام بوقت قصير وبعد مغادرة محامي الدفاع بعد انهاء كافة متطلبات وشروط الافراج، قدمت النيابة طلبا جديدا لإعادة النظر في قرار الإفراج، إلا أن المحكمة أكدت على قرار الإفراج".

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وأوضحت المجموعة أن كافة إجراءات وشروط الإفراج أصبحت مستوفاة ولا يوجد أي مانع قانوني يعيق تنفيذ قرار الإفراج الصادر بحق ملايشة وبراهمة من الناحية القانونية.

يُشار إلى سرايا القدس- كتيبة جنين أكدت في وقت سابق أن أجهزة السلطة اعتقلت ملايشة وبراهمة وهما مطلوبين للاحتلال، أثناء توجهما إلى مخيم جنين للمشاركة في الدفاع عن المخيم خلال عدوان الاحتلال عليه.

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المصدر / فلسطين أون لاين