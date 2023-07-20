فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قائد «فاغنر»: سأجعل الجيش البيلاروسي الثاني عالمياً

الدعليس يُبشّر الأولى بالفرع العلمي بتفوقها ويبارك لذويها

فعال بالأسماء.. رابط نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 فلسطين

سيما الطويل.. تفوقٌ رغم هدم الاحتلال لمنزلها واعتقال أشقائها الثلاثة بنابلس

انتحار رئيس نيابة في مصر من الطابق التاسع

الإعلان عن بدء عملية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

ضحية قتل جديدة في الداخل المحتل بعد شهرين من مقتل ابنته

رئيس مجلس طلبة بيرزيت: تعرضتُ للتعذيب والشبح في سجون السلطة

هنية يهنئ شعبنا وأمتنا بحلول العام الهجري الجديد 1445

الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023 وأسماء أوائل الطلبة

قائد «فاغنر»: سأجعل الجيش البيلاروسي الثاني عالمياً

20 يوليو 2023 . الساعة 14:26 بتوقيت القدس
...
مقاتلي فاغنر

قال قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين،  في أول ظهور له منذ فشل تمرده ضد الكرملين،-: "إن ما يحدث في أوكرانيا عار يجب علينا عدم المشاركة فيه".

وظهر بريغوجين في مقطع فيديو تم تصويره -على ما يبدو- بعد حلول الظلام، وهو يرحب بمقاتلي المجموعة في بيلاروسيا.

وخاطب منتسبي المجموعة قائلاً: "قاتلنا بشرف… قدمتم الكثير لروسيا، ما يحدث في الجبهة حالياً وصمة عار، لسنا بحاجة إلى المشاركة فيه".

اقرأ أيضًا: "فاغنر" تدرّب القوات المسلَّحة في بيلاروسيا

وتابع: "ربما سنعود إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في وقت ما، عندما نكون على يقين من أننا لن نلحق بأنفسنا العار".

وأضاف بريغوجين أن قواته ستبقى في بيلاروسيا لبعض الوقت، متعهداً بجعل الجيش البيلاروسي ثاني أقوى جيش في العالم، حسب قوله.

وطلب قائد فاغنر من رجاله التعامل بشكل طيب مع السكان المحليين في بيلاروسيا. 

 

المصدر / وكالات
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#أوكرانيا #الحرب الروسية #الحرب الاوكرانية #فاغنر #قوات عسكرية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة