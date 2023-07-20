قائد «فاغنر»: سأجعل الجيش البيلاروسي الثاني عالمياً

قال قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، في أول ظهور له منذ فشل تمرده ضد الكرملين،-: "إن ما يحدث في أوكرانيا عار يجب علينا عدم المشاركة فيه".

وظهر بريغوجين في مقطع فيديو تم تصويره -على ما يبدو- بعد حلول الظلام، وهو يرحب بمقاتلي المجموعة في بيلاروسيا.

وخاطب منتسبي المجموعة قائلاً: "قاتلنا بشرف… قدمتم الكثير لروسيا، ما يحدث في الجبهة حالياً وصمة عار، لسنا بحاجة إلى المشاركة فيه".

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وتابع: "ربما سنعود إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في وقت ما، عندما نكون على يقين من أننا لن نلحق بأنفسنا العار".

وأضاف بريغوجين أن قواته ستبقى في بيلاروسيا لبعض الوقت، متعهداً بجعل الجيش البيلاروسي ثاني أقوى جيش في العالم، حسب قوله.

وطلب قائد فاغنر من رجاله التعامل بشكل طيب مع السكان المحليين في بيلاروسيا.

المصدر / وكالات