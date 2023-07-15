"فاغنر" تدرب القوات المسلحة في بيلاروسيا

أعلنت بيلاروسيا الجمعة أن مقاتلين من "فاغنر" يعملون "مدربين" لجيشها، بعد أسابيع من الضبابية بشأن مستقبل المجموعة التي شنت تمردا فاشلا في روسيا في نهاية حزيران/يونيو.

وأعلنت وزارة الدفاع أن "مقاتلي فاغنر يعملون مدربين في عدد من الاختصاصات العسكرية" في أراضيها التي أطلقت روسيا منها قوات باتجاه كييف قبل نيف و16 شهرا.

وأفادت وزارة الدفاع البيلاروسية بأن "دورات تدريبية مع وحدات من القوات الإقليمية تجري بالقرب من أسيبوفيتشي" شرق البلاد مضيفة أن هؤلاء المجندين يتعلمون من بين أمور أخرى، "تقنيات التنقل في ساحة المعركة وإطلاق النار التكتيكي".

وأضافت الوزارة البيلاروسية التي نشرت مقطع فيديو للتدريبات على موقع "يوتيوب": "يعمل مقاتلو فاغنر كمدربين في عدد من الاختصاصات العسكرية".



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وأدت مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية دورا مهما في الهجوم الروسي على أوكرانيا، لا سيما في المعركة الدامية في مدينة باخموت التي أعلنت موسكو السيطرة عليها في أيار/مايو.

وفي 24 حزيران/يونيو، أطلق رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين تمردا إثر نزاع مع قادة الجيش الروسي، وسيطر مع قواته لعدة ساعات على مقر للجيش في جنوب روسيا، كما أرسل عددا من مقاتليه نحو العاصمة موسكو.

وانتهى التمرد باتفاق ينص على رحيل بريغوجين إلى بيلاروسيا، فيما عُرض على مقاتليه الانضمام إلى القوات النظامية أو العودة إلى الحياة المدنية أو المغادرة إلى بيلاروسيا.

ولا يزال مصير بريغوجين غير مؤكد، وقد نشرت عدة قنوات "تلغرام" الجمعة صورة لرجل يشبهه جالسا على سرير في خيمة أمام شعار "فاغنر".

المصدر / وكالات