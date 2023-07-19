صبري: تأدية المستوطنين صلوات تلمودية في الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين

القدس المحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:

أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، أن اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، وتأديتهم صلوات تلمودية في باحاته، تمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين حول العالم.

وقال صبري لصحيفة "فلسطين":" إن "الجماعات اليهودية المتطرفة تتمادى في اعتداءاتها على المسجد الأقصى، حيث يقومون بأداء الصلوات التلمودية".

وأشار إلى أن اقتحامات المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة لباحات الأقصى، تتم بوجود حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وهو ما يؤكد الموقف الرسمي لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية الفاشية، في دعم هذه الاعتداء على الأقصى.

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وبيّن أن تقديم الحماية الأمنية من شرطة الاحتلال للمستوطنين أثناء اقتحامهم باحات المسجد الأقصى يشير إلى وجود قرار سياسي من حكومة نتنياهو بتسهيل تلك التجاوزات والانتهاكات والتحريض عليها.

وحمّل صبري حكومة نتنياهو الفاشية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتجاوزات المستوطنين والجماعات اليهودية في باحات المسجد الأقصى، مطالبًا باتخاذ إجراءات جدية لوقف هذه التجاوزات وحماية الأقصى.

ودعا خطيب المسجد الأقصى، الدول العربية والإسلامية إلى بدء حوار رسمي وسياسي ودبلوماسي للتصدي لاعتداءات وتجاوزات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.