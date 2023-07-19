في فصل الصيف.. أطعمة ومشروبات تحسن جودة النوم

غزة/ هدى الدلو:

يعاني العديد من الأشخاص من عدم الحصول على نوم جيد في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة ومستوى الرطوبة في الجو.

يُنصح عادة بالحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم غير المتقطع كل ليلة للتقليل من خطر الإصابة بالأمراض والمحافظة على صحة الدماغ وتعزيز جهاز المناعة، وفي المقابل ثمة العديد من الأطعمة التي يمكن أن تحسن جودة النوم، منها:

منتجات الألبان

خلصت عديد الدراسات إلى أن شرب كوب من الحليب والجبن واللبن الزبادي ليلًا من شأنه تحسين النوم لدى كبار السن خاصة عن إقرانه بتمارين خفيفة، فهي مصادر معروفة لمادة الـ"تربتوفان"، التي تحسن النوم.

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لحم الحبش

يعد لحم الحبش غنيًا بالبروتين، فكل 28 غرامًا منه يوفر ما يقرب من 8 غرامات من البروتين. وتظهر الدراسات أن تناول كميات معتدلة من البروتين قبل النوم يرتبط بنوعية نوم أفضل ويعزز الشعور بالنعاس. كما أنه مصدر ممتاز للسيلينيوم، فكل 478 غرامًا توفر 56% من الاحتياجات اليومية من السيلينيوم.

دقيق الشوفان

يحتوي دقيق الشوفان على الميلاتونين الذي يسبب النعاس عند تناوله قبل النوم.

البابونج

تحمل عشبة البابونج العديد من الفوائد الصحية، فهو غني بمضادات الأكسدة (الفلافونات) التي تقلل الالتهاب الذي يؤدي غالبًا إلى أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب. ويعزز شرب البابونج جهاز المناعة ويقلل القلق والاكتئاب ويحسن صحة الجلد.

يحتوي البابونج على بعض الخصائص الفريدة التي قد تحسن نوعية النوم، إذ يحتوي على مضاد الأكسدة (الأبيجينين) الذي يرتبط بمستقبلات معينة في الدماغ والتي تعزز النعاس وتقلل من الأرق.

الموز

يحتوي الموز على التربتوفان كما أنه مصدر للمغنيسيوم، وهذان المكونان يساعدان في الحصول على نوم هانئ ليلًا.

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الأسماك الدهنية

تعد الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسلمون المرقط والماكريل مصدرًا ممتازًا لفيتامين (د)، فعلى سبيل المثال، 85 غرامًا من سمك السلمون تحتوي على 570 وحدة دولية (IU) من فيتامين (د)، وهذا يمثل 71% من الاحتياجات اليومية من فيتامين (د).

تحتوي الأسماك الدهنية على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية التي تحمي من أمراض القلب وتعزز صحة الدماغ.

اللوز

ربطت الدراسات تناول اللوز بانتظام بانخفاض مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، بسبب غناه بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية والألياف ومضادات الأكسدة.

يساعد اللوز في تحسين نوعية النوم أيضًا، إذ يشكّل مصدرًا لهرمون الميلاتونين الذي ينظم الساعة الداخلية للجسم ويساعده للاستعداد للنوم. ويعد اللوز مصدرًا ممتازًا للمغنيسيوم، إذ يساعد استهلاك كميات كافية من المغنيسيوم في تحسين نوعية النوم، خاصة لأولئك الذين يعانون الأرق.