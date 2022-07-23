تحذير.. هذا ما عليك فعله في موجة الحر القادمة

حذرت وزارة النقل والمواصلات المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خلال ساعات الذروة خلال الأيام القادمة.

وأكدت في بيان لها، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن تسود أجواء شديدة الحرارة في فلسطين خلال الأيام القادمة، وفق الأرصاد الجوية.

وطلبت الوزارة من السائقين عدم إغلاق نوافذ المركبات بشكل كامل، وعدم إبقاء أي مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات، وعدم ترك الأطفال داخلها.

ودعت المواطنين لضرورة الالتزام بإرشادات الدفاع المدني الفلسطيني، للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

المصدر / فلسطين أون لاين