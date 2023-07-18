متطرفون يهود يقتحمون كنيسة ودير مار إلياس بحيفا

اقتحمت جماعة من المتطرفين المتدينين اليهود، فجر اليوم الثلاثاء، الساحات الخارجية لكنيسة ودير مار إلياس في مدينة حيفا.

ووفق مصادر كنسية، صرحت ظهر اليوم، أن المتطرفين حاولوا الدخول للدير لأداء طقوس وصلوات فيه والبحث عما يسمى "قبر النبي إليشع"، إذ تزعم هذه الجماعة أنه داخل الدير.

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في والتفاصيل، وصلت مجموعة من المتطرفين مكونة من 20 شخصا، الساعة الرابعة فجرًا، بواسطة حافلة إلى دير مار إلياس، وهذا العدد هو الأكبر منذ بدء محاولات اقتحام الكنيسة، حيث لم يتعد العدد سابقًا 5 أشخاص.

وكثفت سلطات الاحتلال ومستوطنوه من اعتداءاتهم على الكنائس والممتلكات المسيحية في الداخل المحتل، والأراضي المحتلة عام 67، وذلك لهدف تهجير المسيحيين وتقليص أعدادهم في فلسطين وسرقة أملاكهم.

المصدر / فلسطين أون لاين