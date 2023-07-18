جنين وضرورة معركة الإعلام

الصمود البطولي في مدينة جنين ومخيّمها يسجّل لشباب المقاومة، وقد أدّى إلى قدر كبير من التأييد والمساندة. وعلى الرغم من هذا النجاح الملموس، هناك غياب خطّة فلسطينية محكمة تشمل مبادرات إعلامية، يجب أن تشمل جيشًا من المتطوّعين في فلسطين وفي العالم، للرد على التشويش الإسرائيلي ومحاولة زجّه روايات تدّعي "حرص" قوات جيش الاحتلال في "تقصّدها" فقط للمقاومين طبعا، الذين يسميهم إرهابيين.

الحقيقة دائما أول ضحايا الحروب، ورغم أن ثمّة حقاً للفلسطينيين في المقاومة، فإن الإعلام الغربي، في محاولاته لعرض "روايات موازية"، فشل في توجيه التهم إلى المعتدي، وسمح للمسؤولين، ومنهم رئيس الوزراء البريطاني، ريشار سوناك، وكبار المسؤولين الأميركيين، بالقول إن (لإسرائيل) حقّ الدفاع عن النفس. أيّ حقّ و (إسرائيل) هي المعتدية على أراضٍ مصنفة حتى في اتفاقية أوسلو، سيئة الصيت، ضمن المسؤولية الإدارية والأمنية الكاملة للأمن الفلسطيني، في حين أن قرى مثل حوارة وترمسعيا مصنفة ضمن مناطق تحت المسؤولية الأمنية الإسرائيلية، لم توفر القوات الإسرائيلية حماية للسكان الفلسطينيين من بطش المستوطنين.

كان لإعلاميين وإعلاميات أجانب دورٌ في المعركة الإعلامية، وكان لدبلوماسيين فلسطينيين في الخارج ولنشطاء دورٌ مهم في فضح ما ارتكبته (إسرائيل)، ولكن التغطية الإعلامية الجيدة جاءت دون مبادرات قوية من الجانب الفلسطيني محليا وخارجيا.

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هناك تعقيدات يجب الاعتراف بها، حيث الأزمات في القيادة من الأسباب المهمة لغياب استراتيجية إعلامية متفق عليها. ولكن المطلوب ليس استراتيجية حكومية، فالمعروف أن الحكومة الفلسطينية مكبّلة بأمور يصعُب عليها أن تقوم بعملية قوية ومنسّقة، ولكن أين دور الأحزاب والتنظيمات السياسية ونشطاء المجتمع المدني وأساتذة الإعلام في الجامعات والصحافيين أنفسهم؟ هناك كوادر فلسطينية تعمل في الإعلامين العربي والدولي، قامت بدور مهم، ولكنه تم في غياب استراتيجية.

يجب أن تشمل أي خطة إعلامية فلسطينية مركزية متفقا عليها، واتفاقا على الثوابت الفلسطينية. وكذلك خططا متوسّطة الأمد وأخرى طويلة، إضافة إلى تشكيل لجان للرد السريع والفوري الذي لا يحتمل التأخير.

ما حدث في جنين كان نوعا ما متوقعا، ولكنّ أحدا لم يكن يعرف متى وكيف ستتم المعركة التي كان الإعلام العبري ووزراء الاستيطان يتحدّثون عنها. يجب أن تنسّق لجان التحرّك السريع مع المقاومين، وأيضا مع أشخاصٍ محدّدين ذوي ثقة وتواصل مع من هم خارج الميدان العسكري، وحتى خارج الأراضي المحتلة. ومن الضروري وجود تناغم وتفاهم وتنسيق واتفاق يومي، أو حتى كل ساعة، من خلال نقاط يجب التركيز عليها بشأن الموقف الوطني الفلسطيني، وفي الوقت نفسه، توفير معلومات وحقائق كافية للردّ على الروايات الإسرائيلية المضللة. وعلى هذه القوى التواصل مع كل الإعلاميين المحليين والدوليين، وأن تتوافر على وسائل عمل لتوزيع المواقف بالسرعة التي يتطلبها عصر الإعلام الحديث.

وهناك حاجة إلى الاتفاق على قائمة شخصيات وطنية وإسلامية ذات مصداقية وخبرة، تكون مستعدّة للحديث والمشاركة مع أي جهة ترغب بمعرفة المواقف الفلسطينية، وللرد على الروايات المضللة. يجب أن تشمل ناطقين بلغات مختلفة، وأشخاصا وطنيين من خلفيات مختلفة، ذكورا وإناثا، علمانيين ورجال دين وغيرهم ممن يعكسون التعدّدية الموجودة أصلا فلسطينيا محليا وخارجيا، ونادرا ما يتم التواصل معهم. وفي الإعلام اليوم، عمليات رد الفعل ليست كافية، المطلوب خصوصا خلال شدة المعارك أن يكون للجنة رد سريع على مبادرات تقترحها على الإعلاميين وأشخاص يعدّون قائمة الحقائق fact sheet كما لا بد من أن يقوم خبراء التصميم بإنتاج إنفوغراف يمكن توزيعه على الإعلام وعلى منصّات التواصل الاجتماعي. وهنا وفي مجال التواصل الاجتماعي، هناك حاجة ماسّة إلى تنسيق واتفاق على أمور معينة، يتم التركيز عليها. لا يعني ذلك أن الجميع يصبحون بوقًا يكرّرون الجمل نفسها، وإنما هناك ضرورة إلى وجود توجّه معيّن ورسائل متفق عليها، يتم التركيز عليها في خضم المعارك، كي لا تغيب البوصلة الوطنية.

يطبق العدو هذه الأفكار هذه بشكل دائم وميزانيات باهظة، ولكنه يبيع بضاعة فاسدة، في حين لدى الفلسطينيين الحق والعدل، وكذلك القصص الإنسانية التي لا نستطيع ترجمتها إلى عناوين عالمية تجبر أصحاب القرار على التعامل مع القضية بجدّية.

القضية الفلسطينية عادلة. وعلى الرغم من التحسّن الكبير في التغطيات الإعلامية، مثلا، لما جرى في جنين، هناك إمكانات تحسن ملموس لوضعنا الإعلامي، فهل من مجيبٍ لهذه الأفكار؟

المصدر / العربي الجديد