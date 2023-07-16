عرض إيطالي للمغربي حكيم زياش

بدأ نابولي الإيطالي تحركاته الرسمية من أجل التعاقد مع المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، المعروض للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.



وحسب وكالة (ESPN)، فإن نادي الجنوب الإيطالي لا يرغب في ترك مواطنه ميلان وحيدًا في سباق التعاقد مع نجم البلوز، حيث يرغب في الظفر بخدماته لتعويض الرحيل المحتمل للمكسيكي هيرفينغ لوزانو.



وسارع نابولي في التحرك لجمع المعلومات اللازمة عن زياش وفرص الحصول على خدماته، خاصة بعد أزمة فشل انضمامه إلى النصر السعودي بسبب خلافات بشأن الفحص الطبي بين الجانبين.



ولا يعارض تشيلسي فكرة انتقال لاعبه إلى نابولي، خاصةً مع رغبة النادي اللندني في التخلص من نجم "أسود الأطلس" إلى جانب نجوم آخرين بأي طريقة هذا الصيف.



وحسب "فوتبول لندن" فإن تشيلسي قرر تأجيل وصول زياش إلى مقر النادي اللندني من أجل الاجتماع مع المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، تحسبًا لإمكانية رحيله عن النادي.



وينتهي عقد النجم المغربي مع تشيلسي في 30 يونيو/ حزيران 2025، وسط توقعات بأن يوافق البلوز على التخلي عن خدماته مقابل 20 مليون يورو.



جدير بالذكر أن زياش ظهر في 107 مباريات منذ انضمامه إلى تشيلسي عام 2020، أحرز خلالها 14 هدفًا مع تقديم 13 تمريرة حاسمة، بإجمالي 5317 دقيقة لعب.

المصدر / فلسطين اونلاين