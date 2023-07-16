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مجلس طلبة النجاح: مستمرون في عملنا رغم الاعتقالات والتضييق

مجلس طلبة النجاح: مستمرون في عملنا رغم الاعتقالات والتضييق

16 يوليو 2023 . الساعة 17:56 بتوقيت القدس
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أكد مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح بنابلس، شمال الضفة الغربية، استمراره بعمله في خدمة الطلبة رغم استهداف قوات الاحتلال للمجلس بالاعتقالات والتضييق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس، اليوم الأحد داخل الحرم الجامعي، للتعقيب على اعتقال الاحتلال عضوين من المجلس خلال الأسبوع الأخير.

وقال رئيس المجلس عمر ساري، إن "تضييقات الاحتلال على أعضاء المجلس تهدف لكسر إرادتهم وثنيهم عن خدمة الطلبة وصون حقوقهم، لكنه لن ينجح في ترهيب طلبة الجامعة وضرب العرس الديمقراطي والعملية الانتخابية التي جرت في الجامعة".

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وأكد إصرار المجلس على القيام بواجبه تجاه الطلبة ورفض الخضوع لمضايقات الاحتلال.

وأضاف، إننا "ماضون ولو لم يُبقِ الاحتلال منا إلا واحدا يسهر على خدمتكم، ومستعدون لدفع ثمن الطريق الذي اخترناه".

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم سكرتير اللجنة المالية بمجلس اتحاد الطلبة عز الدين ريحان، وذلك بعد أسبوع من اعتقال سكرتير اللجنة الاجتماعية عبد الله البيتاوي.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #جامعة النجاح #مجلس طلبة النجاح

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