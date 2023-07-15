نيوكاسل يتحرك لخطف نجم نابولي مقابل 90 مليون يورو

وضع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مبلغ 90 مليون يورو للتعاقد مع الجناح الجورجي الشاب خفيتشا كفاراتسخيليا (22 عامًا) من نابولي، حسب مصادر يومية "آس" الإسبانية السبت 15 يوليو/ تموز.



كفاراتسخيليا قاد نابولي إلى حصد لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي 2022-2023 للمرّة الأولى منذ 3 عقود، بعد أن سجّل 12 هدفًا وقدّم 13 تمريرة حاسمة خلال 34 مباراة خاضها في المسابقة.



وانهالت العروض على لاعبي نابولي بعد التألق اللافت الموسم الماضي، وتحديدًا المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين -هدّاف الكالتشيو- وكفاراتسخيليا والمدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي الذي يوشك على الانتقال إلى بايرن ميونخ.



وغادر نابولي، بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي، كل من المدرب لوتشيانو سباليتي والمدير الرياضي جيونتولي، والآن قد يتبعهما نجوم من الفريق.



في المقابل، قدّم نيوكاسل -المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي- موسمًا مميزًا للغاية مع المدرب الإنجليزي إيدي هاو، وأنهى الـ"بريميرليغ" في المركز الرابع، ليتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرّة الأولى منذ عام 2003.



ويبحث الـ"ماغبايس" عن صفقات تدعيمية في الميركاتو الصيفي الحالي، تحسبًا لانطلاقة الموسم الجديد؛ إذ تعاقد مع متوسط الميدان الإيطالي ساندرو تونالي من ميلان، والجناح الغامبي الشاب يانكوبا مينتيه من أودنسه الدنماركي.

المصدر / فلسطين اونلاين