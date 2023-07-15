الرحلات الشبابية لـ"برك سليمان".. مسار ثقافي لمنع سيطرة المستوطنين عليها

بيت لحم-غزة/ محمد أبو شحمة:

عمد شبان وناشطون فلسطينيون في الآونة الأخيرة على تنظيم رحلات شبابية إلى منطقة "برك سليمان" السياحية، جنوب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة، لتعزيز الوجود الفلسطيني فيها، والتصدي لمساعي المستوطنين بسط سيطرتهم على تلك المنطقة.

وفي الأيام الأخيرة استغل مستوطنون عدم وجود فلسطينيين في منطقة "برك سليمان" فاقتحموها بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتزيد مساحة "برك سليمان" الثلاث جنوب بيت لحم بالضفة الغربية على ثلاثين ألف متر مربع، وتحيط بها مساحة مماثلة من المحميات الطبيعية، وتمثل مصدرًا للماء على مدار التاريخ لمدينة القدس المحتلة، من خلال بناء هندسي، وشبكة مائية معقدة لم يُكتشف كثير من خباياها حتى اليوم.

كذلك، نظَّم مركز لاجئ، رحلة شاركت بها 70 سيدة إلى منطقة "برك سليمان"، ضمن مخيم صيفي استمر لثلاثة أيام.

وأكد محمد صبيح أحد القائمين على حملة تنظيم رحلات الشباب إلى منطقة "برك سليمان"، أن وجود الشباب في تلك المنطقة يسهم في إخافة المستوطنين وجعلهم يترددون قبل القدوم إليها.

وقال صبيح لصحيفة "فلسطين": "منذ سنوات طويلة منعت سلطات الاحتلال المواطنين من التنزه أو القدوم على منطقة برك سليمان، وهو ما جعل المستوطنين يصلون إليها ويمرحون في المنطقة بكل حرية".

وأضاف": "المستوطنون معروفون بأنهم يريدون السيطرة والبناء على كل الأماكن بالضفة الغربية خاصة الأثرية التي منها برك سليمان، حيث يتواجدون أسبوعيًا، ولكن وجود الشباب حاليًا سيمنع من عودة المستوطنين".

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وأوضح أن التواجد في "برك سليمان" أصبح يوميًا من قبل الشباب، وقريبًا ستُدعى العائلات إلى القدوم إلى المنطقة، وجعلها مكانًا للتنزه والمرح، ردًا على اقتحامات المستوطنين لها.

وأشار إلى أن وجود المواطنين في منطقة "برك سليمان" سيقطع الطريق على خطط المستوطنين الخبيثة حول الاستيطان والتمدد.

ويؤكد الناشط الشبابي في منطقة "برك سليمان"، محمد الصوص، أن المستوطنين لديهم أطماع قديمة للسيطرة على تلك المنطقة، بوجودهم بشكل مستمر بها، والقيام بعدة فعاليات.

ويقول الصوص لـ"فلسطين": "أمام أطماع المستوطنين، بدأ الشباب والناشطون التواجد كل يوم جمعة نهاية الأسبوع في منطقة برك سليمان، والسباحة فيها، وإقامة عدة فعاليات من أجل إثبات وجودهم وطرد المستوطنين".

ويوضح أن غياب المواطنين عن "برك سليمان" سيسمح للمستوطنين الاستيطان بتلك المنطقة، وإنشاء بؤر استيطانية فيها، لذلك ستُنظم رحلات يومية لتلك المنطقة.