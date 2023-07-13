الإفراج عن الزميل الصحفي أحمد البيتاوي من سجون السلطة

أفرجت أجهزة السلطة مساء اليوم الخميس عن الزميل الصحفي أحمد البيتاوي، بعد اعتقال عشرة أيام لدى جهاز المخابرات في نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقد رفض جهاز المخابرات على مدار الأيام الماضية، تنفيذ أمر قضائي بالإفراج عن البيتاوي، بعد اعتقاله قبل عشرة أيام، من منزله، واحتجازه في سجن "جنيد" بنابلس.

والصحفي البيتاوي (33 عامًا) هو ابن القيادي في حركة حماس الراحل حامد البيتاوي، وهو أسير محرر، أمضى قرابة السنة في سجون الاحتلال.

يذكر أن مجموعة "محامون من أجل العدالة" قد وثقت ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي، منذ بداية عام 2023 وحتى تاريخ اليوم.

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بدورها هنأت كتلة الصحفي، الزميل البيتاوي بالإفراج عنه، وطالبت بالإفراج عن الزميل الصحفي عقيل عواودة الذي اعتقلته أجهزة السلطة في رام الله اليوم .

المصدر / فلسطين أون لاين