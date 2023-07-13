أجهزة السلطة تختطف الصحفي عقيل عواودة.. بعد تعليقه على الاعتقالات السياسية

اختطفت أجهزة السلطة في رام الله الصحفي عقيل عواودة من مكان عمله في مدينة رام الله مساء اليوم الخميس.

وأفادت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، مساء اليوم، بأن عناصر من (المخابرات) اختطفوا الصحفي عقيل عواودة من مكان عمله في رام الله.

جاء اختطاف عواودة بعد ساعات من انتقاده تصريحات للناطق باسم أجهزة السلطة في الضفة التي نفى فيها وجود اعتقالات سياسية في الضفة الغربية.

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وتطرَّق عواودة في تعليقه إلى اعتقالات السلطة التي طالت طلبة جامعيين ومحرّرين، وأشار لاستمرار اعتقال السلطة الصحفي أحمد البيتاوي.

وتواصل السلطة اعتقال الصحفي البيتاوي منذ الأربعاء قبل الماضي، على خلفية حرية الرأي والتعبير، حيث رفضت أجهزة السلطة الإفراج عنه، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه.

ووثَّقت مجموعة "محامون من أجل العدالة" ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023 وحتى تاريخ اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين