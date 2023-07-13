فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"إسناد شعبنا بالداخل" تستنكر محاولات الاحتلال حظر "لجنة المتابعة العربية العليا"

محكمة للسلطة ترفض طلب الإفراج عن المطاردين ملايشة وبراهمة

الاحتلال يقرّر منع القيادي أبو خضير من دخول الضفة ويقيّد حركته بالقدس

بمجلس حقوق الإنسان.. "العودة" يستعرض انتهاكات الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين

مقتل 37 فلسطينيًّا في 117 عملًا إجراميًّا بالداخل المحتل خلال يونيو

موجة حر غير مسبوقة تضرب عددا من دول العالم

أجهزة السلطة تختطف الصحفي عقيل عواودة.. بعد تعليقه على الاعتقالات السياسية

بكيرات: عائدون إلى القدس وقرارات الإبعاد لن تثنينا عن دورنا

محكمة الاحتلال العليا تقرّر النظر في التماس يطالب بعزل نتنياهو

غداً.. تنظيم ملتقى الشباب الفلسطيني في العاصمة اللبنانية

أجهزة السلطة تختطف الصحفي عقيل عواودة.. بعد تعليقه على الاعتقالات السياسية

13 يوليو 2023 . الساعة 19:28 بتوقيت القدس
...

اختطفت أجهزة السلطة في رام الله الصحفي عقيل عواودة من مكان عمله في مدينة رام الله مساء اليوم الخميس.

وأفادت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، مساء اليوم، بأن عناصر من (المخابرات) اختطفوا الصحفي عقيل عواودة من مكان عمله في رام الله.

جاء اختطاف عواودة بعد ساعات من انتقاده تصريحات للناطق باسم أجهزة السلطة في الضفة التي نفى فيها وجود اعتقالات سياسية في الضفة الغربية.

اقرأ أيضًا: محامون من أجل العدالة: 300 حالة اعتقال سياسي بالضفة منذ مطلع 2023

وتطرَّق عواودة في تعليقه إلى اعتقالات السلطة التي طالت طلبة جامعيين ومحرّرين، وأشار لاستمرار اعتقال السلطة الصحفي أحمد البيتاوي.

وتواصل السلطة اعتقال الصحفي البيتاوي منذ الأربعاء قبل الماضي، على خلفية حرية الرأي والتعبير، حيث رفضت أجهزة السلطة الإفراج عنه، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه.

ووثَّقت مجموعة "محامون من أجل العدالة" ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023 وحتى تاريخ اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#رام الله #اعتقال الصحفيين #الاعتقالات السياسية #الصحفي عقيل عواودة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023