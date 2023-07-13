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الاحتلال يصادق على 12855 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

13 يوليو 2023 . الساعة 14:18 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أفادت تقارير صحفية، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت على 12855 وحدة استيطانية في النصف الأول من عام 2023، مشيرة إلى أنها صعدت من مخططاتها الاستيطانية بحق أراضي الضفة الغربية، ومصادقتها على بناء وحدات استيطانية جديدة.

وأوضحت، أن هذه الأعداد من المصادقة على الاستيطان في أراضي الضفة، تمثل 3 أضعاف جميع الوحدات المصادق عليها عام 2022.

ونفذت قوات الاحتلال والمستوطنون في النصف الأول من العام 2023، قرابة 4073 اعتداءً من تخريبٍ وتجريف واقتلاع أشجار زيتون ومصادرة ممتلكات وإغلاق وحواجز وإصابات جسدية، في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

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وأشار إلى أنه منذ مطلع العام 2023 وحتى نهاية حزيران، درست سلطات الاحتلال ما مجموعه 75 مخططا هيكلياً لتوسعة مستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

كما درست من خلالها ما مجموعه أكثر من 13 ألف وحدة سكنية للدراسة (8131 وحدة للإيداع، و5191 وحدة للمصادقة).

وفي النصف الأول من العام 2023 أقام مستوطنون 13 بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين معظمها بؤر رعوية، في محافظات رام الله ونابلس وسلفيت وبيت لحم والقدس والخليل كما قامت بشرعنة 4 بؤر استيطانية جديدة، كلها تحيط بمستوطنة عيلي التي تقع بين محافظتي رام الله ونابلس.

وفي السياق، صادرت سلطات الاحتلال أكثر من 44 ألف دونم تحت مسميات مختلفة (تعديل حدود محميات طبيعية، أوامر استملاك، أوامر وضع يد وإعلان أراضي دولة). 

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 822 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص في ارتفاع ملحوظ وقياسي في عدد الإخطارات الموجهة مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي والذي سبقه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستوطنات الضفة #مناطق سي #وحدة استيطانية #الاستيطان

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