13 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 13 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1930 انطلاق أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الأوروغواي.

انطلاق أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الأوروغواي. 1948 استشهاد عبد الرحيم أحمد أحد قادة جيش الإنقاذ في معركة الشجرة قضاء طبريا وهو يصد العدوان الصهيوني عنها.

استشهاد عبد الرحيم أحمد أحد قادة جيش الإنقاذ في معركة الشجرة قضاء طبريا وهو يصد العدوان الصهيوني عنها. 1979 مسلحون فلسطينيون يحتلون سفارة مصر بأنقرة ويحتجزون 20 رهينة احتجاجًا على معاهدة السلام بين السادات والكيان العبري.

مسلحون فلسطينيون يحتلون سفارة مصر بأنقرة ويحتجزون 20 رهينة احتجاجًا على معاهدة السلام بين السادات والكيان العبري. 1992 إسحق رابين يتولى رئاسة وزراء الكيان العبري للمرة الثانية.

إسحق رابين يتولى رئاسة وزراء الكيان العبري للمرة الثانية. 2002 شارون يعرض جزءًا من خطته للتسوية على أن تقوم دولة فلسطين على 50% من أراضي الضفة الغربية وعاصمتها رام الله.

شارون يعرض جزءًا من خطته للتسوية على أن تقوم دولة فلسطين على 50% من أراضي الضفة الغربية وعاصمتها رام الله. 2004 وحدة إسرائيلية خاصة تغتال المجاهد نعمان طحاينة القائد في حركة الجهاد الإسلامي والمطارد من قوات الاحتلال منذ عام 1987 أمام المستشفى الميداني الأردني في جنين.

وحدة إسرائيلية خاصة تغتال المجاهد نعمان طحاينة القائد في حركة الجهاد الإسلامي والمطارد من قوات الاحتلال منذ عام 1987 أمام المستشفى الميداني الأردني في جنين. 2006 قصف مطار رفيق الحريري في بيروت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي دمر المدارج ومنع الطيران في الأجواء اللبنانية.

قصف مطار رفيق الحريري في بيروت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي دمر المدارج ومنع الطيران في الأجواء اللبنانية. 2014 أفشل القسام تسللًا لوحدة كوماندوز بحري صهيوني في منطقة السودانية غرب غزة موقعًا في صفوف إصابات محققة.

أفشل القسام تسللًا لوحدة كوماندوز بحري صهيوني في منطقة السودانية غرب غزة موقعًا في صفوف إصابات محققة. 2014 المنتخب الألماني يفوز بكأس العالم لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه عقب فوزه على منتخب الأرجنتين بهدف للاشيء في المباراة النهائية التي أقيمت علي ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

المنتخب الألماني يفوز بكأس العالم لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه عقب فوزه على منتخب الأرجنتين بهدف للاشيء في المباراة النهائية التي أقيمت علي ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو بالبرازيل. 2016 تيريزا ماي تتولى رئاسة وزراء المملكة المتحدة خلفاً لديفيد كاميرون المستقيل.

تيريزا ماي تتولى رئاسة وزراء المملكة المتحدة خلفاً لديفيد كاميرون المستقيل. 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 13 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 570 ألف حالة وفاة وحوالي سبعة ملايين و188 ألف حالة تماثلت للشفاء.

المصدر / فلسطين أون لاين