محكمة الاحتلال تفرض السجن لـ 4 أعوام على شاب من معتقلي هبة الكرامة باللد

فرضت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة اللد، صباح اليوم الأربعاء، الحبس لمدة 4 سنوات على الشاب مسلم حسونة (30 عامًا) أحد معتقلي هبة الكرامة من مدينة اللد.

وأدانت محكمة الاحتلال الشاب حسونة بإطلاق نار خلال أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، وإصابة مستوطن وصفت بجروح تراوحت بين متوسطة وطفيفة.

واعتقل جهاز الأمن العام (الشاباك) حسونة، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021، وأمضى حسونة عامين من محكوميته في سجون الاحتلال المختلفة، لغاية اليوم.

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وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وجهاز (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي في الداخل المحتل على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين فلسطينيين من الداخل، في شهر أيار/ مايو 2021.

وأعلنت نيابة الاحتلال عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين