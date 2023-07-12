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تفاصيل مروعة لتفحم طفلة بحريق منزل في "الرمثا"

12 يوليو 2023 . الساعة 11:23 بتوقيت القدس
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تفاصيل مروعة لتفحم طفلة بحريق منزل في "الرمثا"

توفيت طفلة تبلغ من العمر سنتين بحريق منزل ذويها في لواء الرمثا بالأردن، صباح اليوم الأربعاء، وهرعت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للتعامل معه.

ووفق مصادر محلية أردنية، تعاملت كوادر الدفاع المدني التابعة لمديرية شرق إربد مع حادث حريق منزل في سهل حوران، أسفر عنه وفاة طفلة بقيت محاصرة داخل منزلها.

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وأضاف أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وإخلاء الجثة، مبينا أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة.

وتولت فرق الإسعاف إخلاء الوفاة الى مستشفى الرمثا الحكومي، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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