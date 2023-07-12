السعودية تعلن بدء موسم العمرة بعد تنظيم "ناجح" للحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة، مساء الثلاثاء، بدء موسم العمرة بعد تنظيم "ناجح" للحج.

جاء ذلك في بيان للوزارة، نقلته وكالة الأنباء السعودية، بعد أقل من أسبوع، من بدء إصدار تأشيرات أداء العمرة.

وأفادت الوزارة، وفق البيان ذاته، بـ"بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي (نُسُك) أو (توكلنا)، للمواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها".

وتأتي تلك الخطوة "بعد إعلان الوزارة نجاح موسم الحج؛ بهدف تمكين المزيد من المسلمين من أداء مناسك العمرة والزيارة"، وفق البيان ذاته.

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ويُعدّ تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، لتمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجوا روحانية وآمنة.

فيما يعنى تطبيق توكلنا، من التحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح، وفق المصدر ذاته.

وكانت الوزارة أعلنت في 5 يوليو/ تموز الجاري عن بدئها إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة، من خلال تقديم طلب عبر منصة نُسُك الإلكترونية الرسمية، على أن يكون موعد قدومهم للمملكة ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ ((فلكيا يوافق 19 يوليو الجاري وينتظر أن يحدد وفق رؤية شرعية)".

ومنصة نسك "تتميز بتسهيل إجراءات قدوم المسلمين كافة من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل".

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في سياق متصل، أعرب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسة لمجلس الوزراء، بقصر السلام بجدة غربي المملكة عن "شكره للجهات المشاركة في أعمال الحج كافة".

وأوضح أن "جهودهم أسهمت في تحقيق نجاح موسم الحج لعام 1444هـ".

وسبق أن أعلنت السعودية، أن إجمالي عدد حجاج هذا العام وهو الأول دون قيود منذ جائحة كورونا، سجل أكثر من 1.8 مليون حاج بينهم ما يفوق 184 ألفا من الداخل من 150 دولة.

المصدر / وكالات