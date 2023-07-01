السعودية تعلن نجاح موسم الحج وخلوه من الأوبئة

أعلنت السعودية، مساء الجمعة، نجاح موسم الحج صحيا، وخلوه من أي أوبئة .

جاء ذلك بحسب إعلان وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، مع إتمام الحجاج مناسك الحج وبدء مغادرتهم.

وأكد الوزير السعودي "نجاح الخطط الصحية لموسم الحج لهذا العام 1444هـ، وخلوه من أي تفشيات، أو مهددات على الصحة العامة".

وأشار إلى "ما شهده هذا الموسم من عودة لأعداد الحجيج لما كانت عليه قبل الجائحة".

والإثنين الماضي، بدأت أول أيام الحج، الستة.

والثلاثاء أعلنت السعودية، أن إجمالي عدد حجاج هذا العام سجل أكثر من 1.8 مليون حاج بينهم أكثر من 184 ألفا من الداخل، من أكثر من 150 دولة.

ويعد موسم 2023 أول حج يشهد عودة كاملة للحجاج منذ جائحة كورونا.

وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي 899 ألفًا و353، فيما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة، وشهد موسم عام 2020 نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كافة أرجاء العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين