فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

السعودية تعلن عن قرار جديد بخصوص موسم الحج

الاحتلال يغلق حاجز كرم ابو سالم الخميس المقبل

الاحتلال يحكم على منفذي عملية العاد بالسجن المؤبد 4 مرات

جيش الاحتلال يقتحم نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف

قوات الاحتلال تلاحق "شيخ الأقصى" في رحابه

برشلونة يتفق مع نجمه بالدي على تمديد عقده حتى 2027

هيئة مقدسية تدعو لفعل شعبي حقيقي لحماية المسجد الأقصى

أول تحرك من ريال مدريد لحسم صفقة بيلينغهام

الكشف عن ثغرات أمنية بمطار "بن غوريون"

تفاعل واسع مع مسنَّة فلسطينية "تطير" إلى قريتها التي هجّرت منها

السعودية تعلن عن قرار جديد بخصوص موسم الحج

17 مايو 2023 . الساعة 00:52 بتوقيت القدس
...
صورة ارشيفية

أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية المختصة أنها بدأت في تنفيذ القرارات التي تنظم عملية الحج لهذا الموسم، ابتداءً من الثلاثاء.

ووفقا لبيان نشرته المديرية العامة للجوازات السعودية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكدت أنها بدأت تنفيذ التعليمات المنظمة للحج هذا العام، ومنها عدم دخول مكة إلا بتصريح.

ولفتت المديرية إلى أنها شرعت بالفعل في تلقي "طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونياً للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، والعاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1444هـ".

وأوضحت المديرية أن هذه الخدمة جاءت من قبيل التسهيل على الراغبين "واختصاراً للوقت وتوفيراً للجهد"، لافتةً إلى أن منصة أبشر "تتيح تصاريح لأفراد العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، وعبر خدمة تصاريح، دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت".

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#السعودية #موسم الحج #تصاريح #توتير #تاشيرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة