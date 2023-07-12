12 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 12 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1191 سقوط مدينة عكا في يد الصليبيين.

سقوط مدينة عكا في يد الصليبيين. 1917 الألمان يستخدمون غاز الخردل القاتل لأول مرة في التاريخ وذلك في الحرب العالمية الأولى.

الألمان يستخدمون غاز الخردل القاتل لأول مرة في التاريخ وذلك في الحرب العالمية الأولى. 1953 الاحتلال الصهيوني ينقل مقر وزارة خارجيته من (تل أبيب) إلى القدس المحتلة.

الاحتلال الصهيوني ينقل مقر وزارة خارجيته من (تل أبيب) إلى القدس المحتلة. 1956 استشهاد القائم مقام مصطفى حافظ قائد كتيبة الفدائيين الفلسطينيين بانفجار طرد مفخخ أرسل إليه مع أحد عملاء الاحتلال.

استشهاد القائم مقام مصطفى حافظ قائد كتيبة الفدائيين الفلسطينيين بانفجار طرد مفخخ أرسل إليه مع أحد عملاء الاحتلال. 2005 نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع اللبناني إلياس المر يتعرض لمحاولة اغتيال بتفجير سيارته.

نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع اللبناني إلياس المر يتعرض لمحاولة اغتيال بتفجير سيارته. 2006 عملية نوعية لحزب الله تؤدي إلى أسر جنديين إسرائيليين ومقتل سبعة آخرين وإصابة 11 بجراح في هجوم على مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة.

عملية نوعية لحزب الله تؤدي إلى أسر جنديين إسرائيليين ومقتل سبعة آخرين وإصابة 11 بجراح في هجوم على مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة. 2006 نجاة القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف من محاولة اغتيال إسرائيلية في حي الشيخ رضوان بغزة، واستشهاد الدكتور نبيل أبو سلمية أحد قادة حركة حماس وزوجته وأطفاله السبعة بقصف استهدفهم داخل منزلهم بحي الشيخ رضوان في غزة، وإصابة 35 مواطنا بجراح.

نجاة القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف من محاولة اغتيال إسرائيلية في حي الشيخ رضوان بغزة، واستشهاد الدكتور نبيل أبو سلمية أحد قادة حركة حماس وزوجته وأطفاله السبعة بقصف استهدفهم داخل منزلهم بحي الشيخ رضوان في غزة، وإصابة 35 مواطنا بجراح. 2014 أعلن القسام انه سيوجه ضربة صاروخية لتل أبيب الساعة 9:00 م بصواريخ من طراز 80ل متحدية "القبة الحديدية"، وقد نفّذ القسام تهديده ووصلت الصواريخ إلى أهدافها دون رصدها.

أعلن القسام انه سيوجه ضربة صاروخية لتل أبيب الساعة 9:00 م بصواريخ من طراز 80ل متحدية "القبة الحديدية"، وقد نفّذ القسام تهديده ووصلت الصواريخ إلى أهدافها دون رصدها. 2014 مجزرة عائلة البطش التي راح ضحيتها 18 شهيداً، بعد قصف صهيوني مجرم لمنزل العائلة بحي التفاح بغزة.

مجزرة عائلة البطش التي راح ضحيتها 18 شهيداً، بعد قصف صهيوني مجرم لمنزل العائلة بحي التفاح بغزة. 2017 انفصال جزء كبير من كُتلة لارسن الجليديَّة في القارَّة القُطبيَّة الجنوبيَّة، تصل مساحتها إلى 5,800 كلم2 وزنتها إلى أكثر من تريليون طن وسماكتها إلى أكثر من 200 متر.

انفصال جزء كبير من كُتلة لارسن الجليديَّة في القارَّة القُطبيَّة الجنوبيَّة، تصل مساحتها إلى 5,800 كلم2 وزنتها إلى أكثر من تريليون طن وسماكتها إلى أكثر من 200 متر. 2021 مقتل ما لا يقل عن 70 شخصًا واعتقال أكثر من 1200 آخرين إثر احتجاجات في جنوب أفريقيا على اعتقال الرئيس السابق جاكوب زوما بتهمة ازدراء المحكمة.

المصدر / فلسطين أون لاين