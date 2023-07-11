لصحة أفضل.. تجنبوا هذه الأطعمة في وجبة العشاء

يعتمد الكثيرون الوجبة الغذائية الرئيسية مساء، لذا ينصح خبراء الصحة والتغذية بضرورة الانتباه للعناصر الغذائية التي يتم تناولها في وجبة العشاء، تجنبًا لحدوث مشكلات صحية أو على أقل تقدير المعاناة من الأرق، بحسب ما نشرته صحيفة "Times of India".

ويجب أن يكون العشاء خفيفًا دائمًا حتى يتمكن الجسم من هضمه بشكل صحيح ولا يؤثر على جودة النوم، ولذا حدد الخبراء العناصر الغذائية التي يجب تجنب تناولها في وجبة العشاء، وهي كما يلي:

1. الأطعمة الغنية بالدهون

ينصح الخبراء بتجنب تناول الأطعمة المحملة بالدهون في وجبة العشاء لأنها تؤثر على الهضم.

2. الأطعمة المقلية

يوصي الخبراء بالامتناع عن تناول الأطعمة المقلية لتجنب الإصابة بارتجاع حمضي في الجسم.

3. النشا

يمكن أن تؤثر الأطعمة الغنية بالنشا على مستوى السكر في الدم وتؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن.

4. المأكولات الحارة

يزيد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل ليلًا من خطر الإصابة بعسر الهضم والحموضة.

5. الأطعمة المالحة

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المالحة أو الأطعمة المُصنعة المُحملة بالملح إلى اضطراب الجهاز الهضمي أثناء الليل.

6. كربوهيدرات بسيطة

يجب تجنب الكربوهيدرات البسيطة مثل المعكرونة والبيتزا والخبز أثناء العشاء لأنها تؤدي إلى زيادة الوزن.

7. الخضروات الصليبية

يستغرق الجسم وقتًا لهضم الخضروات الصليبية مثل الملفوف والبروكلي والكرنب والقرنبيط، لذا فإنه من الأفضل تناولها في منتصف النهار.

8. الشكولاتة

إن مجرد تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة ليلًا يمكن أن يؤدي إلى الأرق أو التأثير السلبي على جودة النوم.

9. الحلويات

يمكن تضمين الحلويات في وجبة العشاء أو تناولها في المساء عمومًا فقط إذا قام الشخص بتنظيف أسنانه بشكل صحيح قبل النوم.

المصدر / وكالات