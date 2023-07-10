جدول مواعيد مباريات نادي مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي 2023-2024

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس 15 يونيو/حزيران (6) 2023، جدول مواعيد مباريات نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.
وتنطلق النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي، باستضافة نادي بيرنلي نادي مانشستر سيتي، في أول مباريات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24، يوم الجمعة 11 أغسطس/آب (8) 2023، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة.
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ويختتم الفريق " الأزرق" جدول مبارياته في الدوري بمواجهة نادي وست هام يونايتد على ملعبه "الاتحاد" بتاريخ 19 مايو (5) 2024.
ونجح نادي مانشستر سيتي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، متفوقاً على نادي أرسنال الإنجليزي في الجولات الأخيرة من الدوري.
ويأمل النادي "السماوي" بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، بالتتويج باللقب للمرة الرابعة توالياً، ولأول مرة بتاريخ بطولة الدوري الممتاز، والسابع في تاريخه.
📣 #PLFixtures for the 2023/24 season have arrived!— Premier League (@premierleague) June 15, 2023
ويستعرض لكم موقع ""، جدول مواعيد مباريات نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024 بالكامل ، كالتالي:
جدول مواعيد مباريات نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024
|
الجولة
|
الخصم
|
الملعب
|
الموعد
|
1
|
بيرنلي
|
خارج الأرض
|
11 أغسطس (8) 2023
|
2
|
نيوكاسل يونايتد
|
على أرضه
|
19 أغسطس (8) 2023
|
3
|
شيفيلد يونايتد
|
خارج الأرض
|
26 أغسطس (8) 2023
|
4
|
فولهام
|
على أرضه
|
2 سبتمبر (9) 2023
|
5
|
وست هام يونايتد
|
خارج الأرض
|
16 سبتمبر (9) 2023
|
6
|
نوتنجهام فورست
|
على أرضه
|
23 سبتمبر (9) 2023
|
7
|
ولفرهامبتون
|
خارج الأرض
|
30 سبتمبر (9) 2023
|
8
|
أرسنال
|
خارج الأرض
|
7 أكتوبر (10) 2023
|
9
|
برايتون
|
على أرضه
|
21 أكتوبر (10) 2023
|
10
|
مانشستر يونايتد
|
خارج الأرض
|
28 أكتوبر (10) 2023
|
11
|
بورنموث
|
على أرضه
|
4 نوفمبر (11) 2023
|
12
|
تشيلسي
|
خارج الأرض
|
11 نوفمبر (11) 2023
|
13
|
ليفربول
|
على أرضه
|
25 نوفمبر (11) 2023
|
14
|
توتنهام هوتسبير
|
على أرضه
|
2 ديسمبر (12) 2023
|
15
|
أستون فيلا
|
خارج الأرض
|
5 ديسمبر (12) 2023
|
16
|
لوتون تاون
|
خارج الأرض
|
9 ديسمبر (12) 2023
|
17
|
كريستال بالاس
|
على أرضه
|
16 ديسمبر (12) 2023
|
18
|
برينتفورد
|
على أرضه
|
23 ديسمبر (12) 2023
|
19
|
إيفرتون
|
خارج الأرض
|
26 ديسمبر (12) 2023
|
20
|
شيفيلد يونايتد
|
على أرضه
|
30 ديسمبر (12) 2023
|
21
|
نيوكاسل يونايتد
|
خارج الأرض
|
13 يناير (01) 2024
|
22
|
بيرنلي
|
على أرضه
|
31 يناير (01) 2024
|
23
|
برينتفورد
|
خارج الأرض
|
3 فبراير (02) 2024
|
24
|
إيفرتون
|
على أرضه
|
10 فبراير (02) 2024
|
25
|
تشيلسي
|
على أرضه
|
17 فبراير (02) 2024
|
26
|
بورنموث
|
خارج الأرض
|
24 فبراير (02) 2024
|
27
|
مانشستر يونايتد
|
على أرضه
|
2 مارس (03) 2024
|
28
|
ليفربول
|
خارج الأرض
|
9 مارس (03) 2024
|
29
|
برايتون
|
خارج الأرض
|
16 مارس (03) 2024
|
30
|
ارسنال
|
على أرضه
|
30 مارس (03) 2024
|
31
|
أستون فيلا
|
على أرضه
|
3 أبريل (04) 2024
|
32
|
كريستال بالاس
|
خارج الأرض
|
6 أبريل (04) 2024
|
33
|
لوتون تاون
|
على أرضه
|
13 أبريل (04) 2024
|
34
|
توتنهام هوتسبير
|
خارج الأرض
|
20 أبريل (04) 2024
|
35
|
نوتنجهام فورست
|
خارج الأرض
|
27 أبريل (04) 2024
|
36
|
ولفرهامبتون
|
على أرضه
|
4 مايو (05) 2024
|
37
|
فولهام
|
خارج الأرض
|
11 مايو (05) 2024
|
38
|
وست هام يونايتد
|
على أرضه
|
19 مايو (05) 2024