جدول مواعيد مباريات نادي مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي 2023-2024

غزة/ محمد زقوت

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس 15 يونيو/حزيران (6) 2023، جدول مواعيد مباريات نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.

وتنطلق النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي، باستضافة نادي بيرنلي نادي مانشستر سيتي، في أول مباريات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24، يوم الجمعة 11 أغسطس/آب (8) 2023، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة.

اقرأ المزيد: مباريات الكلاسيكو القادمة بين برشلونة وريال مدريد لموسم 2023-24

اقرأ المزيد: الأندية الأعلى قيمة في أوروبا.. مانشستر سيتي يزيح نادي كبير عن الصدارة

اقرأ المزيد: إنجاز تاريخي لفلسطين في دورة الألعاب العربية

ويختتم الفريق " الأزرق" جدول مبارياته في الدوري بمواجهة نادي وست هام يونايتد على ملعبه "الاتحاد" بتاريخ 19 مايو (5) 2024.

ونجح نادي مانشستر سيتي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، متفوقاً على نادي أرسنال الإنجليزي في الجولات الأخيرة من الدوري.

ويأمل النادي "السماوي" بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، بالتتويج باللقب للمرة الرابعة توالياً، ولأول مرة بتاريخ بطولة الدوري الممتاز، والسابع في تاريخه.

📣 #PLFixtures for the 2023/24 season have arrived!