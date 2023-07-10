جدول مواعيد مباريات نادي مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي 2023-2024

غزة/ محمد زقوت

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس 15 يونيو/حزيران (6) 2023، جدول مواعيد مباريات نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.

وتنطلق النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي، باستضافة نادي بيرنلي نادي مانشستر سيتي، في أول مباريات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24، يوم الجمعة 11 أغسطس/آب (8) 2023، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة.

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ويختتم الفريق " الأزرق" جدول مبارياته في الدوري بمواجهة نادي وست هام يونايتد على ملعبه "الاتحاد" بتاريخ 19 مايو (5) 2024.

ونجح نادي مانشستر سيتي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، متفوقاً على نادي أرسنال الإنجليزي في الجولات الأخيرة من الدوري.

ويأمل النادي "السماوي" بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، بالتتويج باللقب للمرة الرابعة توالياً، ولأول مرة بتاريخ بطولة الدوري الممتاز، والسابع في تاريخه.

📣 #PLFixtures for the 2023/24 season have arrived! — Premier League (@premierleague) June 15, 2023

ويستعرض لكم موقع " "، جدول مواعيد مباريات نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024 بالكامل ، كالتالي:

جدول مواعيد مباريات نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024

الجولة الخصم الملعب الموعد 1 بيرنلي خارج الأرض 11 أغسطس (8) 2023 2 نيوكاسل يونايتد على أرضه 19 أغسطس (8) 2023 3 شيفيلد يونايتد خارج الأرض 26 أغسطس (8) 2023 4 فولهام على أرضه 2 سبتمبر (9) 2023 5 وست هام يونايتد خارج الأرض 16 سبتمبر (9) 2023 6 نوتنجهام فورست على أرضه 23 سبتمبر (9) 2023 7 ولفرهامبتون خارج الأرض 30 سبتمبر (9) 2023 8 أرسنال خارج الأرض 7 أكتوبر (10) 2023 9 برايتون على أرضه 21 أكتوبر (10) 2023 10 مانشستر يونايتد خارج الأرض 28 أكتوبر (10) 2023 11 بورنموث على أرضه 4 نوفمبر (11) 2023 12 تشيلسي خارج الأرض 11 نوفمبر (11) 2023 13 ليفربول على أرضه 25 نوفمبر (11) 2023 14 توتنهام هوتسبير على أرضه 2 ديسمبر (12) 2023 15 أستون فيلا خارج الأرض 5 ديسمبر (12) 2023 16 لوتون تاون خارج الأرض 9 ديسمبر (12) 2023 17 كريستال بالاس على أرضه 16 ديسمبر (12) 2023 18 برينتفورد على أرضه 23 ديسمبر (12) 2023 19 إيفرتون خارج الأرض 26 ديسمبر (12) 2023 20 شيفيلد يونايتد على أرضه 30 ديسمبر (12) 2023 21 نيوكاسل يونايتد خارج الأرض 13 يناير (01) 2024 22 بيرنلي على أرضه 31 يناير (01) 2024 23 برينتفورد خارج الأرض 3 فبراير (02) 2024 24 إيفرتون على أرضه 10 فبراير (02) 2024 25 تشيلسي على أرضه 17 فبراير (02) 2024 26 بورنموث خارج الأرض 24 فبراير (02) 2024 27 مانشستر يونايتد على أرضه 2 مارس (03) 2024 28 ليفربول خارج الأرض 9 مارس (03) 2024 29 برايتون خارج الأرض 16 مارس (03) 2024 30 ارسنال على أرضه 30 مارس (03) 2024 31 أستون فيلا على أرضه 3 أبريل (04) 2024 32 كريستال بالاس خارج الأرض 6 أبريل (04) 2024 33 لوتون تاون على أرضه 13 أبريل (04) 2024 34 توتنهام هوتسبير خارج الأرض 20 أبريل (04) 2024 35 نوتنجهام فورست خارج الأرض 27 أبريل (04) 2024 36 ولفرهامبتون على أرضه 4 مايو (05) 2024 37 فولهام خارج الأرض 11 مايو (05) 2024 38 وست هام يونايتد على أرضه 19 مايو (05) 2024

المصدر / فلسطين أون لاين