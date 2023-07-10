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جدول مواعيد مباريات نادي مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي 2023-2024

10 يوليو 2023 . الساعة 11:35 بتوقيت القدس
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جدول مواعيد مباريات نادي مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي 2023-2024
غزة/ محمد زقوت

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس 15 يونيو/حزيران (6) 2023، جدول مواعيد مباريات نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.

وتنطلق النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي، باستضافة نادي بيرنلي نادي مانشستر سيتي، في أول مباريات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24، يوم الجمعة 11 أغسطس/آب (8) 2023، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة.

 

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ويختتم الفريق " الأزرق" جدول مبارياته في الدوري بمواجهة نادي وست هام يونايتد على ملعبه "الاتحاد" بتاريخ 19 مايو (5) 2024.

ونجح نادي مانشستر سيتي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، متفوقاً على نادي أرسنال الإنجليزي في الجولات الأخيرة من الدوري.

ويأمل النادي "السماوي" بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، بالتتويج باللقب للمرة الرابعة توالياً، ولأول مرة بتاريخ بطولة الدوري الممتاز، والسابع في تاريخه.

 

ويستعرض لكم موقع ""، جدول مواعيد مباريات نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024 بالكامل ، كالتالي:

جدول مواعيد مباريات نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024

الجولة

الخصم

الملعب

الموعد

1

بيرنلي

خارج الأرض

11 أغسطس (8) 2023

2

نيوكاسل يونايتد

على أرضه

19 أغسطس (8) 2023

3

شيفيلد يونايتد

خارج الأرض

26 أغسطس (8) 2023

4

فولهام

على أرضه

2 سبتمبر (9) 2023

5

وست هام يونايتد

خارج الأرض

16 سبتمبر (9) 2023

6

نوتنجهام فورست

على أرضه

23 سبتمبر (9) 2023

7

ولفرهامبتون

خارج الأرض

30 سبتمبر (9) 2023

8

أرسنال

خارج الأرض

7 أكتوبر (10) 2023

9

برايتون

على أرضه

21 أكتوبر (10) 2023

10

مانشستر يونايتد

خارج الأرض

28 أكتوبر (10) 2023

11

بورنموث

على أرضه

4 نوفمبر (11) 2023

12

تشيلسي

خارج الأرض

11 نوفمبر (11) 2023

13

ليفربول

على أرضه

25 نوفمبر (11) 2023

14

توتنهام هوتسبير

على أرضه

2 ديسمبر (12) 2023

15

أستون فيلا

خارج الأرض

5 ديسمبر (12) 2023

16

لوتون تاون

خارج الأرض

9 ديسمبر (12) 2023

17

كريستال بالاس

على أرضه

16 ديسمبر (12) 2023

18

برينتفورد

على أرضه

23 ديسمبر (12) 2023

19

إيفرتون

خارج الأرض

26 ديسمبر (12) 2023

20

شيفيلد يونايتد

على أرضه

30 ديسمبر (12) 2023

21

نيوكاسل يونايتد

خارج الأرض

13 يناير (01) 2024

22

بيرنلي

على أرضه

31 يناير (01) 2024

23

برينتفورد

خارج الأرض

3 فبراير (02) 2024

24

إيفرتون

على أرضه

10 فبراير (02) 2024

25

تشيلسي

على أرضه

17 فبراير (02) 2024

26

بورنموث

خارج الأرض

24 فبراير (02) 2024

27

مانشستر يونايتد

على أرضه

2 مارس (03) 2024

28

ليفربول

خارج الأرض

9 مارس (03) 2024

29

برايتون

خارج الأرض

16 مارس (03) 2024

30

ارسنال

على أرضه

30 مارس (03) 2024

31

أستون فيلا

على أرضه

3 أبريل (04) 2024

32

كريستال بالاس

خارج الأرض

6 أبريل (04) 2024

33

لوتون تاون

على أرضه

13 أبريل (04) 2024

34

توتنهام هوتسبير

خارج الأرض

20 أبريل (04) 2024

35

نوتنجهام فورست

خارج الأرض

27 أبريل (04) 2024

36

ولفرهامبتون

على أرضه

4 مايو (05) 2024

37

فولهام

خارج الأرض

11 مايو (05) 2024

38

وست هام يونايتد

على أرضه

19 مايو (05) 2024
المصدر / فلسطين أون لاين
#الدوري الإنجليزي الممتاز #مباراة مانشستر #المباراة الافتتاحية

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