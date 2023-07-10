الهندي: الجهاد ستشارك في اجتماع الأمناء العامين في مصر

أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ومسؤول دائرتها السياسية، محمد الهندي، الأحد 9/7/2023، أن الحركة ستشارك في لقاء الأمناء العامين لبحث العلاقات الداخلية الفلسطينية بكل مسؤولية.

وأضاف الهندي، أن الحركة تلقت دعوة للمشاركة في لقاء "الأمناء العامين" الذي سيعقد في القاهرة في ٣٠ يوليو الجاري. وقال:" سنشارك في اللقاء بهدف بناء الوحدة الوطنية على أساس التمسك بالثوابت الوطنية وحماية خيار المقاومة".

وأوضح أن لقاء "الأمناء العامين" يأتي في ظل تكثيف العدو من إجراءاته لمصادرة الأرض وبناء المستوطنات وتهويد القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين