يوفنتوس يخطط لضم المهاجم المغربي يوسف النصيري

أكدت شبكة "بي إن سبورت" أن نادي يوفنتوس المنافس في الدوري الإيطالي يُفكّر في ضم الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم أشبيلية بطل الدوري الأوربي المنافس في الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأضافت الشبكة نقلًا عن مراسلها أن كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي الجديد للسيدة العجوز ومدرب الفريق ماسيميليانو أليغري، قد اتفقا على أن يكون مهاجم "أسود الأطلس" بديلًا للصربي دوشان فلاهوفيتش في حال رحيله.



وتحوم شائعات بشأن إمكانية مغادرة فلاهوفيتش للفريق الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث أكدت وسائل إعلام إيطالية أن أندية بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني وتشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي مهتمان بخدمات النجم الصربي.



وحسب "لاغازيتا ديللو سبورت" فإن يوفنتوس قد يوافق على بيع مهاجمه الصربي في حال وصول عرض مالي إلى إدارة النادي قريب من 80 مليون يورو، وأكدت أن أشبيلية مستعد للتخلي عن النصيري مقابل 30 مليون يورو، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها النادي الأندلسي.



ويُعَدّ النصيري (26 عامًا) أحد أبرز المهاجمين في الدوري الإسباني، ونجح في حصد لقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية في مناسبتين والسوبر الأوروبي في عام 2020، وأسهم في وصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

المصدر / فلسطين اونلاين