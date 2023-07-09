محكمة السلطة تمدد اعتقال الصحفي أحمد البيتاوي

مددت محكمة السلطة في نابلس، اعتقال الصحفي الناشط الأسير المحرر أحمد حامد البيتاوي مدة 15 يومًا.

واعتقل الصحفي البيتاوي الأربعاء الماضي، من قبل جهاز المخابرات العامة وتم احتجازه في سجن الجنيد بمدينة نابلس.

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والصحفي البيتاوي (33 عامًا) هو ابن القيادي الراحل حامد البيتاوي، كما أنه أسير محرر من سجون الاحتلال، اعتقلته قوات الاحتلال في شهر فبراير من عام 2015، وتمَّ الإفراج عنه بكفالة مالية في شهر مايو من العام ذاته، ووضعه قيد الحبس المنزلي حينها، وجرى اعتقاله لاحقًا مرة أخرى، حيث أمضى قرابة السنة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ودانت أوساط صحفية وإعلامية اعتقال الصحفي البيتاوي، عادة الأمر بأنه ضرب بعرض الحائط للقوانين المحلية والدولية الخاصة بحرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين.

المصدر / فلسطين أون لاين