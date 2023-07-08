فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يعتقل راعي أغنام في سلفيت

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وتعتدي بوحشية على شبان مقدسيين

حماس تهنئ حركة الأحرار بذكرى انطلاقتها السادسة عشرة

تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في الخرطوم

مصادر عبرية: قدرات (إسرائيل) تتآكل والجيش والمجتمع يتفككان

الاحتلال يفرج عن الأسير القيادي بحركة حماس حسن يوسف غداً الأحد

مركز فلسطين: 432 عميداً للأسرى في سجون الاحتلال أقلهم أمضي 20 عاماً

سياسة الاغتيالات.. فشل احتلالي يقابله تمسك فلسطيني بخيار المقاومة

الشهيدان "شاهين" و"مقبول".. مقاومان رفيقا درب آلما جيش الاحتلال

وظائف شاغرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة

بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وتعتدي بوحشية على شبان مقدسيين

08 يوليو 2023 . الساعة 16:10 بتوقيت القدس
...
قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط (أرشيفية)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم السبت، مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، واعتدت بوحشية على عدد من الشبان المقدسيين داخل مركبتهم.

وداهمت قوات عسكرية من جيش الاحتلال مخيم شعفاط، وأطلقت قنابل الغاز والصوت بكثافة خلال اقتحامها المخيم الواقع شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأزالت قوات الاحتلال لافتة داعمة للمقاومة الفلسطينية، خلال اقتحامها المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت والليلة الماضية، عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وسط مداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين.

وداهمت قوات عسكرية من جيش الاحتلال مناطق عدة في الضفة الغربية، تركزت في قرية بتير غرب بيت لحم، وقرية عوريا جنوب نابلس.

ومساء أمس، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في حي الثوري ببلدة سلوان، إلى جانب مواجهات أخرى في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس المحتلة #شعفاط #الاحتلال الإسرائيلي #اقتحام شعفاط

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة