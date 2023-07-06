6 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 6 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1785 اختيار الدولار كعملة للولايات المتحدة بالإجماع.

اختيار الدولار كعملة للولايات المتحدة بالإجماع. 1885 لوي باستير ينجح في اختبار لقاحه ضد داء الكلب على طفل مصاب بالمرض.

لوي باستير ينجح في اختبار لقاحه ضد داء الكلب على طفل مصاب بالمرض. 1921 عصبة الأمم المتحدة تعلن مشروع الانتداب البريطاني على فلسطين.

عصبة الأمم المتحدة تعلن مشروع الانتداب البريطاني على فلسطين. 1938 استشهاد 40 فلسطينيًّا بانفجار لغمين زرعهما أفراد عصابة (أرغون) الصهيونية في سوق البطيخ والسوق المركزية بمدينة حيفا.

استشهاد 40 فلسطينيًّا بانفجار لغمين زرعهما أفراد عصابة (أرغون) الصهيونية في سوق البطيخ والسوق المركزية بمدينة حيفا. 1982 جيش الاحتلال الإسرائيلي بقيادة آرئيل شارون يدخل لبنان ويتوغل داخل أراضيه حتى وصل إلى العاصمة بيروت.

جيش الاحتلال الإسرائيلي بقيادة آرئيل شارون يدخل لبنان ويتوغل داخل أراضيه حتى وصل إلى العاصمة بيروت. 1989 عملية الحافلة التي نفّذها عبد الهادي غنيم من الجهاد الإسلامي من سكان مخيم النصيرات، وأدت إلى مقتل 16 إسرائيليُّا وجرح 24 آخرين.

عملية الحافلة التي نفّذها عبد الهادي غنيم من الجهاد الإسلامي من سكان مخيم النصيرات، وأدت إلى مقتل 16 إسرائيليُّا وجرح 24 آخرين. 1993 القسام يأسر الضابط الصهيوني "أرييه فرنكتال" في بئر السبع، ثم يضطر لقتله.

القسام يأسر الضابط الصهيوني "أرييه فرنكتال" في بئر السبع، ثم يضطر لقتله. 2004 محكمة إسرائيلية تحكم على القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي بالسجن المؤبد 5 مرات إضافة إلى 40 سنة.

محكمة إسرائيلية تحكم على القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي بالسجن المؤبد 5 مرات إضافة إلى 40 سنة. 2017 قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر يُعلن في خطابٍ مُوجَّه إلى الشعب الليبي سيطرة الجيش على مدينة بنغازي بشكلٍ كامل مُختتمًا بذلك حملة استمرَّت ثلاثة أعوام لإعادة السيطرة على المدينة.

قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر يُعلن في خطابٍ مُوجَّه إلى الشعب الليبي سيطرة الجيش على مدينة بنغازي بشكلٍ كامل مُختتمًا بذلك حملة استمرَّت ثلاثة أعوام لإعادة السيطرة على المدينة. 2017 مُنظمة الأُمم المُتحدة لِلتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تُدرج البلدة القديمة في مدينة الخليل والمسجد الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر بعد أن حصلا على أغلبية أصوات الدول المشاركة في التصويت.

مُنظمة الأُمم المُتحدة لِلتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تُدرج البلدة القديمة في مدينة الخليل والمسجد الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر بعد أن حصلا على أغلبية أصوات الدول المشاركة في التصويت. 2018 الصين والولايات المتحدة تفرضان رسومًا تجارية على منتجات بعضهما البعض بقيمة 34 مليار دولار أمريكي.

المصدر / فلسطين أون لاين