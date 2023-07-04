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القيادي شديد: عملية "تل أبيب" تُلقّن الاحتلال الدروس ومقاومة شعبنا تقف لجرائمه بالمرصاد

04 يوليو 2023 . الساعة 14:30 بتوقيت القدس
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القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد

أشاد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد ببطولة أبناء شعبنا ومقاومته، وعملية الدهس البطولية في "تل آبيب" ردا على عدوان الاحتلال المتواصل على جنين.

ووجه شديد رسالة للاحتلال عقب عملية الدهس، وقال: "العدوان والجرائم لن توفر لكم الأمن والاستقرار، وشعبنا وأحراره لكم بالمرصاد، ستأتيكم المقاومة من حيث احتسبتم أو من حيث لم تحتسبوا".

وأضاف أن شعبنا وشبابه الثائر يعرف كيف يلقن المحتل الدروس والعبر، مرسلا بالتحية لهم، ومردفا: "رحم الله فارسنا المغوار وتقبله في أعلى منازل الشهداء".

وأصيب عدد من الإسرائيليين اليوم الثلاثاء، في عملية دهس بطولية نفذها شاب فلسطيني في "تل أبيب"، قبل أن يرتقي شهيداً برصاص مستوطن كان في المكان.

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ووقعت 10 إصابات بعضها خطيرة في عملية الدهس البطولية، وإحدى الإصابات مطعون في رقبته وحالته حرجة، بينما كان منفذ العملية يرتدي زي جيش الاحتلال العسكري.

وتأتي عملية الدهس البطولية في ظل عدوان متواصل على جنين ومخيمها لليوم الثاني، وسط تصدي المقاومة واستبسالها في الدفاع والمواجهة.

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وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الشهر الماضي، استمراراً وتنوعاً في عمليات المقاومة بمختلف أشكالها، ما بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وعمليات دهس وطعن مؤثرة، أدت إلى مقتل (4) إسرائيليين، وإصابة (53) جندي ومستوطن بجراح مختلفة، فيما استشهد (21) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني (1010) أعمال مقاومة، بينها (132) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (68) عملية منها في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#تل أبيب #حركة حماس #عملية استشهادية #الضفة الغربية

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