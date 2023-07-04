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بالفيديو 10 إصابات جراء عملية دهس وإطلاق نار في (تل أبيب)

04 يوليو 2023 . الساعة 13:25 بتوقيت القدس
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10 إصابات جراء عملية دهس وإطلاق نار في (تل أبيب)

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، إصابة 10 إسرائيليين في عملية دهس وإطلاق نار في محطة للحافلات في مدينة (تل أبيب).

وقالت "نجمة داود" الإسرائيلية إن عددا من الإصابات في العملية في "غوش دان" بـ(تل أبيب) في حالة الخطر.

ووفق مصادر إعلامية استشهد منفذ العملية بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه. 

وعلق حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، بقوله إن العملية البطولية في "تل ابيب"، هي الرد الأولي على جرائم الإحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين.

وأضاف: هذا تطبيق لما أكدت عليه المقاومة أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد مخيم جنين، مثنيا على جهود أبطال شعبنا والمقاتلين في جنين.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
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#تل أبيب #جنين #عملية تل أبيب #عملية دهس وإطلاق نار

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