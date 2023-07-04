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كتائب القسام: كمائن المقاومين بمخيم جنين اصطادت جنود الاحتلال وآلياته بشكل دقيق ومباشر

04 يوليو 2023 . الساعة 12:09 بتوقيت القدس
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مقاتل من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام- الضفة الغربية- الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، حول العدوان الصهيوني المتواصل على مخيم جنين، إنّ مجاهديها ما زالوا يخوضون المواجهة الشاملة مع جيش الاحتلال المتوغل في مخيم جنين ضمن تكتيكات وترتيبات ميدانية تُحقّق الخسائر الأكبر في صفوف العدو وتردُّه خائبًا خاسرًا.

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وأكدت الكتائب أنّ: أهلنا في جنين ومخيمها هم الحصن والحاضنة المتينة للمقاومة، ولن يرهبهم التخويف والتهديد الذي تمارسه آلة العدو الإعلامية، وسيبقون متمسكين بدورهم الوطني المقاوم".

وزفّت كتائب القسام البُشرى لشعبنا "أنّ كمائن المقاومين اصطادت جنود الاحتلال وآلياته بشكل دقيق ومباشر في أزقة المخيم مساء أمس وصباح اليوم".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #المقاومة #كتائب القسام #جنود الاحتلال

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