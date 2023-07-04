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الاحتلال يوعز لجيشه بمواصلة العدوان على جنين

04 يوليو 2023 . الساعة 12:37 بتوقيت القدس
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العدوان على مخيم جنين

أوعز ما يسمى (وزير الأمن) لدى الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى المؤسسة الأمنية والجيش باستمرار العدوان العسكري على مجينة جنين ومخيمها والذي دخل يومه الثاني على التوالي.

وقال في أعقاب جلسة التقييم الأمني التي عقدها مع قادة الأجهزة الأمنية والجيش، اليوم الثلاثاء: إن "القوات الميدانية لديها الدعم الكامل لاستخدام جميع الوسائل اللازمة لتحقيق أهداف العملية واستعادة الهدوء في المنطقة".

وأوصى بـ "الحفاظ على حرية عمل القوات البرية لتحقيق الأهداف المخطط لها"، دون الكشف عن طبيعة هذه الأهداف.

وفي السياق، قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام- الضفة الغربية- الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، حول العدوان الصهيوني المتواصل على مخيم جنين: إن "مجاهديها ما زالوا يخوضون المواجهة الشاملة مع جيش الاحتلال المتوغل في مخيم جنين ضمن تكتيكات وترتيبات ميدانية تحقق الخسائر الأكبر في صفوف العدو وترده خائباً خاسراً".

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وأكدت الكتائب خلال تغريدات مقتضبة، أن "أهلنا في جنين ومخيمها هم الحصن والحاضنة المتينة للمقاومة، ولن يرهبهم التخويف والتهديد الذي تمارسه آلة العدو الإعلامية، وسيبقون متمسكين بدورهم الوطني المقاوم".

وزفت كتائب القسام البشرى لشعبنا "أن كمائن المقاومين اصطادت جنود الاحتلال وآلياته بشكل دقيق ومباشر في أزقة المخيم مساء أمس وصباح اليوم".

المصدر / فلسطين أون لاين
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