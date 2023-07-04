القيادي أبو عرة: الاحتلال يقف عاجزًا أمام شراسة المقاومة وصمود أهالي جنين

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ مصطفى أبو عرة، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يقف عاجزًا أمام شراسة المقاومة واستبسالها، إلى جانب الصمود الأسطوري لأهالي جنين.

وقال أبو عرة في تصريحات وصلت " ": "إنّ شراسة المقاومة وصمود شعبنا جعلت الاحتلال عاجزًا عن التقدم إلى مركز جنين"، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال فشل في تحطيم الحاضنة الشعبية للمقاومة ولن يستطيع كسرها.

وتابع: "الاحتلال لن يُحقّق من أهدافه سوى الأوهام التي تتمثّل في استهداف المدنيين وتدمير البُنية التحتية لشوارع جنين، رغم القوة الكبيرة التي يمتلكها".

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ولفت إلى أنّ استمرار عدوان الاحتلال على جنين، يأتي ضمن محاولات ترميم هيبة الردع التي مرّغها المقاومون في جولة سابقة بمخيم جنين وفي جولات كثيرة مع الشعب الفلسطيني، كما حدث في معركة سيف القدس.

وذكر أبو عرة أنّ "الاحتلال يهدف من خلال عمليته الإجرامية في جنين لتصفية المقاومة في المخيم، وضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة".

وعمّ إضراب شامل مدن الضفة الغربية إسنادًا لمخيم جنين، وسط دعوات للنفير نحو نقاط التماس والمواجهة.

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وواصل المقاومون في جنين التصدي لعدوان الاحتلال لليوم الثاني على التوالي، بالاشتباكات المسلحة وتفجير العبوات محلية الصنع.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 10 شهداء، بعد العثور على جثمانٍ صباح اليوم في مرج ابن عامر، إضافة إلى نحو 100 جريح بينهم 20 في حالة الخطر.

المصدر / فلسطين أون لاين