"الرشق": العدوان على جنين لن يكسر شوكة مقاومتنا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، أن "العدوان الصهيوني الذي ينفذه جيش الاحتلال على مخيم جنين لن يقدر على كسر شوكة مقاومتنا البطلة، رغم ما يتسبب به من استهداف لأبناء شعبنا المدنيين، للتغطية على فشله في وضع حدّ للهجمات المسلحة التي تستهدف جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه".

وأضاف الرشق في تصريح صحفي وصل " " نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، أن "ما يتعرض له مخيم جنين الصامد هذه الأيام يأتي استمرار لما واجهه قبل أكثر من عشرين عاما من وحشية صهيونية وهمجية غير مسبوقة، لكنه رغم كل ذلك استعاد قوته، ووجّه للعدو ضربات وضربات، أفقدته صوابه، وجعلته مكشوف الظهر أمام رأيه العام الداخلي، وهو يقف عاجزا أمام هجمات المقاومين من أحفاد القسام".

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وأشار أن "الأمة العربية والاسلامية، وأبناء شعبنا الفلسطيني في مخيمات الشتات، مدعوون لمزيد من التضامن والمؤازرة لمخيم جنين الصامد، للتأكيد على وحدة الحال بينهم في كل أماكن تواجدهم، داخل فلسطين المحتلة وخارجها، مما يضرب المخططات الصهيونية للتفريق بينهم، وينفرد بكل جبهة على حدة".

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 10 شهداء، بعد العثور على جثمانٍ صباح اليوم في مرج ابن عامر، إضافة إلى نحو 100 جريح بينهم 20 في حالة الخطر.

المصدر / فلسطين أون لاين